上市剛滿一年 建成疑遭斬倉暴跌逾9成 做空機構：要查

去年 6 月上市的建成控股 (1630-HK) 昨(30)日午後股價突然大跌，出現洗倉式急跌逾 93%，股價最低見港幣 0.38 元，剛好是該股的上市價，終場收報港幣 0.495 元、跌 91.39%，成交額港幣 2.62 億元，市值單日蒸發逾港幣 70 億元。

市場人士直言，股價如此「斷崖式」急跌必與斬倉有關。據港交所 (0388-HK) 披露資料顯示，集團約 75% 股權已押股予金利豐 (1031-HK) 大股東朱李月華，相信是來自大股東梁志杰及周兆裕。

建成控股為香港模板工程分包商，於去年 6 月中旬上市，當時上市價為港幣 0.38 元，其後股價曾炒高至港幣 6.67 元，較招股價高出逾 16 倍。去年 10 月，證監會指建成控股的股權高度集中，連控股股東在內的 20 名股東合共持有已發行股份總額的 96.31%，僅 3.69% 由其他投資者持有。

香港《明報》引述投資者學會主席譚紹興表示，股票單日急跌超過 3 成，多數與大股東押股遭斬倉有關，但如果涉及押股，債主就會不斷售出抵押股票套現。

他預計，建成控股暴跌 9 成後仍有餘波，雖然建成控股昨日收報港幣 0.495 元，仍高於上市價港幣 0.38 元；他直言一年前的上市價參考價值極低，加上大股東一年禁售期已過，增添不少變數。

此外，做空機構 GMT Research 昨日亦於 Twitter 表示，建成控股大跌，懷疑與其創辦人及有銀行家強行賣出股票有關。機構提到，建成的未開單應收帳款 (unbilled receivables) 大增，值得再調查。

據聯交所的中央結算系統於 7 月 10 日的持股紀錄，建成控股存放於金利豐證券的股權突然急增至 51%，翌日再增至 75%。翻查股權披露資料，建成大股東梁志杰及周兆裕於 7 月 17 日確認將 75% 股權押股予金利豐大股東朱李月華。

《星島日報》援引第一上海首席策略師葉尚志分析，現時市況難以預測，呼籲散戶投資者如部署買入洗倉股應注意風險。