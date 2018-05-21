做空機構：若放寬借券 或狙擊A股

上週才剛成立的做空機構 Blue Orca Capital 創辦人 Soren Aandahl 表示，若大陸對外資做空的規限進一步開放，他會對 A 股市場感到興趣，有可能狙擊 A 股，但前提是借券難度要較現在降低。

香港《明報》報導，A 股「入摩」將令大量外資湧入大陸股市，Soren 忠告外資「永遠對 A 股保持懷疑態度。」這亦是他對任何市場、任何股票的態度。

Soren 表示，中國公司在企業管治上的確有所改進，但仍然值得留意帳目是否有造假的情况。他建議外資多做功課，核查數據，包括對比現金流、應收帳與公司所報稱的收入與獲利，亦可向地方政府查核公司繳交的稅款，推敲它的獲利有否誇大。

Soren 的慣常做法，是在發表研究報告前建立空倉，待報告發表後股價大跌時獲利。

Soren 表示，建立新公司後，方法亦一如以往，暫時目標市場是香港、美國及澳洲等，但他希望未來也能擴大至 A 股。不過最大的障礙是很難借到 A 股股票去做空，但他相信大陸當局有決心開放金融市場，遲早會放開限制讓外資做空 A 股。

儘管「滬港通」及「深港通」的制度容許外資做空 A 股，但港交所表示，制度推出 3 年多以來，並未有任何做空紀錄。

市場人士歸因於制度上的各種限制，例如做空盤輸入價不得低於最近期成交價、每日的做空比率不可超過 1% 等。

但最大的問題是，沒有人敢借券予外資。有不願具名的大陸券商表示：「為免監管當局追查，一般都不會惹麻煩。」

高盛中國首席策略分析師劉勁津表示，境外券商不乏 A 股持貨可以借出去，但問題是券商持有的多是外資看好而大量買入的 A 股，能夠借出去的就是這些股價倍升的「白馬股」，「根本沒有人想做空這些股票」。

不過，劉勁津認為，從對冲風險的角度而言，不少外資確實有做空的需求。MSCI 日後會否再擴大納入 A 股的比例，關鍵之一就是大陸當局會否放寬更多的限制，讓 A 股產品更多元化。

Soren Aandahl 過去 7 年都在知名做空機構 Glaucus 擔任投資總，狙擊過 11 檔港股，包括已清盤及除牌的中金再生，以及被他狙擊後一直停牌至今的旭光 (0067-HK)。