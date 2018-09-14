赤字翻一倍！川普政府8月支出創最高紀錄

由於政府支出激增，今年 8 月，美國聯邦政府赤字幾乎是去年同期的兩倍。這令人擔心，稅改在構成美國財政赤字「失控」的威脅。

美東時間 13 日周四，美國財政部公布，8 月聯邦政府預算赤字 2140 億美元，較去年同期赤字 1077 億美元增長 99%。這是史上最高單月赤字之一，今年 8 月成為歷年赤字最高的 8 月。即使剔除因 9 月勞動節提前發放社會保障福利等特殊因素，8 月調整後赤字也有 1520 億美元，年增率增幅達到 41%。

8 月赤字猛增源於當月財政支出高漲，收入減少。8 月聯邦政府支出 4330 億美元，創單月最高紀錄，年增率增長約 30%。

鑒於川普去年末簽署了稅改法，政府支出增加本不算意外。更令人憂心的可能是收入。8 月美國政府收入為 2190 億美元，年增率下降 3%。美國財政部稱，截至 8 月，2018 財年支出增長 7%，收入僅增長 1%。

始於去年 10 月的 2018 財年僅剩最後一個月，這一財年的前 11 個月中，美國政府預算赤字累計 8980 億美元，創 2013 年 2 月以來新高，年增率增長 33%。調整後本財年赤字 8860 億美元，年增率增長約 24%。

路透報導稱，經濟學家普遍認為，去年末川普政府出台企業和個稅減稅，今年 2 月政府支出增加，這可能推升全國預算赤字。

美國財政部稱，2018 財年，企業所得稅帶來的政府收入減少了 20%，個人所得稅相關收入增加 1%。

而華爾街日報指出，2018 財年的政府支出與收入增減變化不能全美反映川普稅改的影響，因稅改法今年 1 月生效，2018 財年的前三個月——去年 10 月到 12 月還不包括在新稅法生效期內。

宣傳財政政策影響非營利組織 Committee for a Responsible Federal Budget 的高級副總兼高級政策主管 Marc Goldwein 表示，如果剔除去年的稅收收入，只看今年的情況，財政收入實際上減少了大概 4%。

減稅「回本」說遭質疑

美國財政部的赤字數額和美國國會預算辦公室（CBO）本周一公布的估算結果相差不大。

CBO 稱，8 月赤字為 2110 億美元，幾乎年增率翻一倍，創有記錄第五高水平。本財年前 11 個月，美國聯邦財政赤字達到 8950 億美元，比去年全年高出 39%。在本財年結束時，財政赤字將接近 1 兆美元，比 CBO 估計的早一年接近兆大關。

川普首席經濟顧問 Kevin Hassett 本周一強調，美國經濟增長應歸功於減稅。他對美國財政持續失衡仍持樂觀態度，認為單是通過給企業減稅，促進經濟增長稅基增加，財政就能「回本」。

但幾位保守派經濟學家對白宮宣稱減稅已經「回本」的說法提出異議。

曾為川普競選出謀劃策的 Heritage 基金會經濟學家 Stephen Moore 表示，Hassett 的說法「有點為時過早，因為我們不知道這種繁榮會持續多久」。

Tax 基金會經濟學家 Kyle Pomerleau 表示，對企業減稅後財政「回本」的唯一可能的方式，就是跨國公司減少將轉移利潤到海外，但他沒有看到新法規阻止跨國公司轉移利潤的跡象。CBO 最近的一份報告顯示，在當前這個財政年度里，企業稅收入大幅下降了 30%，大約 710 億美元。個人所得稅和工資稅收入增長了 4%，大約 1050 億美元。

金融部落格 Zerohedge 指出，除了債務增加，美國政府的應付利息也在高漲。今年第第二季，美國政府支付的利息已經創造最高紀錄，達到 5380 億美元。利息增多源於三個因素：未償債增加、利率上升和通膨走高。現在這三方面都在增長。而更重要的問題是，現在短期利率還在 2% 左右，一旦達到聯準會預計的 3.5% 左右，那會怎樣？