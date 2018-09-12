真是夠了！川普挑起貿易戰 逾60個美國工商團體將聯手反對

美中貿易戰持續升溫，恐對企業營運造成衝擊，美國已有超過 60 個工商團體，計畫以聯盟形式，對美國總統川普，公開表達反對意見；美國海洋製造商協會代表 Nicole Vasilaros 直言，關稅帶來的影響，終於讓所有人大呼，「真是夠了！」

包括石油巨頭艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp)、 雪佛龍 (Chevron)、美國石油業協會 (American Petroleum Institute)，以及代表百貨業者 Target Corp、汽車零件商 Autozone 的零售業領導協會 (Retail Industry Leaders Association)，都參與了該聯盟。

根據路透社報導，蘋果 (Apple)、微軟與 Google 母公司 Alphabet 所屬的資訊科技工業協會 (Information Technology Industry Council) 主席 Dean Garfield 表示，過去 8 個月來，產業界試圖使川普政府相信，關稅無法發揮作用，但成效不彰，「我們認為，現在仍為時未晚。」

成員包括亞馬遜 (Amazon)、沃爾瑪 (Walmart) 的全美零售聯盟 (NRF) 政治說客 David French 指出，「貿易戰所牽涉的，是美國經濟的各個層面。」

連同上述業者在內，全美有超過 60 個工商團體，將於今 (12) 日組成聯盟，公開表達反對貿易戰的意見。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

上述 3 波加稅措施總額，已超過 2017 年中國輸美商品規模 (約 5050 億美元)。