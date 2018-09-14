高盛「新王」所羅門最大重組行動：新任總裁和CFO都變投行背景

今年 10 月 1 日將正式履職的高盛「新王」、候任 CEO 所羅門（David Solomon）周四宣布了公司最高管理層的重大改組，凸顯「投行升、交易降」的內部文化新格局。

高盛任命 John E. Waldron 擔任總裁兼首席營運官（COO），10 月 1 日生效；任命 Stephen M. Scherr 擔任首席財務官（CFO），於 11 月 5 日第三季財報發布後生效。現任 CFO R. Martin Chavez 將成為董事會副主席，以及證券交易部門的三個聯席主管之一。

財經媒體 CNBC 評論稱，這是所羅門年初被任命為 CEO 接班人之後的最大改組舉動，從 2017 年 5 月起擔任貝蘭克梵時期 CFO 的 Chavez 被換崗符合外界預期。最新被提名為 CFO 的 Scherr 曾擔任高盛消費與商業銀行分支的主管，被提名為總裁兼 COO 的 Waldron 曾任投行部門聯席主管，投行部恰好是所羅門的「娘家」。

因此，所羅門今日對最高管理層的調整舉動符合高盛內部廣泛預期，也體現了投行業務和消費金融新領域的未來戰略地位。改組後，高盛未來的 CEO、COO 和 CFO 都擁有資深投行背景，而 1999 年高盛上市後的主導部門、現任 CEO 貝蘭克梵的「娘家」交易部門勢力衰落。

雖然「投行人」Waldron 擔任所羅門副手的消息並不令人意外，但沒有給他搭配一位聯席總裁略微超出了市場預期。此前人們一直認為，高盛會再任命一位出自交易部門的高管擔任聯席總裁。《華爾街日報》稱，改組將令高盛在幾十年來首次最高級領導崗位都由投行人士把持。

在《華爾街日報》報導發布後不到 10 分鐘，高盛迅速予以證實。高盛股價短線急跌，隨後糾結於平盤位上下。高盛周四收漲 0.1%，收報 228.33 美元，創 8 月 13 日以來最低。截至本周三收盤，高盛連續 11 個交易日收跌，創 1999 年上市以來最長連跌紀錄。

誰是高盛「准二把手」Waldron？

所羅門隨後聲明表示，過去 20 年與新提名的總裁和 CFO 都共事過，相信他們會幫助公司繼續前進。三人將密切合作，以期拓展和執行策略、擴大客戶基數、確保強大的風險和資本管理能力、捍衛高盛獨特的企業文化。

「舊王」貝蘭克梵也表示，隨著高盛準備迎接下一段成長時期，很高興即將卸任 CFO 的 Chavez 可以幫助領導證券交易業務，這個業務也在持續經歷快速轉型，並相信 10 月 1 日後新的管理團隊是強有力和高效的。

（上圖為 CNBC 在 2018 年 2 月電視採訪影音截圖）

據彭博社介紹，未來的高盛「二把手」Waldron 現年 49 歲，與 56 歲的所羅門都是投行老兵，關係也很親密。兩人之前在貝爾斯登公司就是同事，在巴哈馬和紐約哈德遜河谷都擁有房產。與所羅門嚴厲、要求很高的領導風格不同，Waldron 在高盛最能盈利的部門（投行部）風格較為溫和，也被定義為「典型的投行人士」，例如高爾夫球打得好，是完美的推銷員，執行能力很強。

Waldron 還有一個能力被高盛看重，就是跟主流大企業的領導層關係不錯。例如他與傳媒大亨默多克私交很好，高盛藉此得到了迪士尼用 710 億美元收購 21 世紀福斯部分資產的顧問業務。未來的 CFO Scherr 在去年擔任高盛消費與商業銀行業務主管之前，曾做過高盛首席戰略官，帶領團隊決定公司應開闢哪些新業務和收購事宜。

高盛內部交易員與投行家的博弈

按照「接班」安排，貝蘭克梵 10 月 1 日卸任 CEO，將繼續擔任高盛董事會主席直至年底，隨後擔任高盛董事會高級主席。所羅門將在出任高盛 CEO 的同一天加入董事會，明年開始擔任高盛董事會主席兼首席執行官。貝蘭克梵曾在 7 月確認退休的聲明中表示，「新王」所羅門必須把重點放在投行和諮詢等傳統優勢業務，並着力打造新型業務。

出身於交易部門的貝蘭克梵 2006 年起執掌高盛，當時交易業務處於主導位置。但 2008 年金融危機以來，交易業務衰落，監管從嚴和市場缺乏波動抑制了交易行為，美國銀行業不得不更多依賴投資銀行和資產管理業務創收。在執掌了投行部 10 年後，所羅門毫無疑問地成為最佳候選人，完美迎合了現實的選擇。

市場也對此報以歡迎。貝蘭克梵擔任高盛掌門人的近 12 年裡，高盛股價表現平平，今年以來更是表現遜於競爭對手，截至目前累跌近 11%。但 3 月 12 日所羅門的任命提議宣布後，高盛股價開盤不到一個小時便創歷史新高，為這位全新掌舵者開了個好頭：

不可否認，高盛利潤依然很高，股價處於歷史巔峰，但長期以來的利潤引擎——交易業務自金融危機後陷入萎靡。2009 年交易部門一度創下 330 億美元的收入，但現在收入僅為當時的三分之一。同時，遲遲未能在消費貸等領域一展身手，令高盛在從投行轉型為商業銀行方面，落後於競爭對手摩根大通和花旗。

高盛去年 9 月提出了 50 億美元的營收提振計劃，並着力擴大客戶群體，在較小市場尋找增長機會和推出消費者零售產品的計劃。華爾街見聞曾提及，所羅門除了嚴肅研究如何提振業績不佳的交易部門，也提出了新的方案產生數十億美元額外收入。例如在達拉斯和西雅圖等美國中型城市拓展投資銀行業務、擴大高盛在線借貸業務 Marcus，以及更多為大型企業客戶交易外匯和大宗商品等。

現任 CFO 即將換崗過去的高盛證券部門，也從 5 月起經歷了管理層大換血。證券部門聯席主管 Pablo Salame 和 Isabelle Ealet 在 6 月離任，令 45 歲的 Ashok Varadhan 成為該部門唯一領導，而 Ealet 與貝蘭克梵關係密切。8 月初消息稱，所羅門將任命 Jim Esposito 為證券部門聯席主管。再加上 Chavez 加盟，高盛交易部將結束幾個月的「不穩定」局面，重回三人領導制。

《華爾街日報》援引一位知情人士稱，Chazev 是計算機工程師，他在夏初主動向所羅門提議重返交易部門。華爾街大型銀行更多依賴編程專家來電子化交易，預計 Chavez 將幫助高盛向客戶推薦內部技術。