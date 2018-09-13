高盛警告：若美對全球商品課徵10%關稅 美股將落熊市

美中貿易戰持續升溫，美股投資者維持冷靜，標普 500 指數更站上歷史新高點，然而，許多華爾街投行開始陸續提出警告，高盛集團認為，若美國和中國持續實施報復性關稅，恐導致美股熊市到來。

標普 500 指數走勢

高盛集團和摩根大通為最新提出警告的投行，它們指出，若貿易戰全面爆發，對美國企業具有潛在的危險。在本週發布的個別報告中，兩家公司的策略師分別對美國企業營收可能受到的衝擊做出估計，高盛的策略長 David Kostin 預測，若美國對所有的進口商品課徵 10% 關稅，美股恐跌入熊市。



瑞銀 (UBS) 的策略師 Keith Parker 持有相似觀點，他於上週警告投資者，在美國總統川普考慮對新一批中國輸美商品課徵關稅後，美股承受壓力的能力受到挑戰。

投行的擔憂似乎與投資者樂觀的態度不一致，但企業的高層亦顯現出不安的情緒。摩根大通分析 7000 多份財報與股東會內容後，發現在上一個財報季中，貿易戰與關稅成為最常被提及的話題，35% 的公司將其列為威脅。

摩根大通由 Dubravko Lakos-Bujas 所領導的策略師估計，若實施 25% 的雙邊關稅，標普 500 指數公司的每股純益 (EPS) 合計可能會下降高達 10 美元，今年標普 500 指數的合計盈利預測為每股 165 美元。

Lakos-Bujas 指出，貿易戰升溫可能會對未來 EPS 造成重大衝擊，特別是明年的數字。

高盛分析不同程度貿易戰對 EPS 所造成的影響

高盛的策略長 Kostin 看法更悲觀，他認為若對中國商品課徵 25% 的高額關稅，可能會在明年消去標普 500 指數公司的增長。該機構預測，在更極端的情況下，若美國對全球所有的進口產品徵稅，企業成本將因此上升，營收可能會下滑 10%。



投資者情緒也可能因此受到影響，促使估值下跌，Kostin 在本週報告中寫道，最糟糕的情況下，標普 500 指數可能會跌至 2230 點，這比上個月的歷史新高 2914 點低上 23%，等同於落入熊市。

標普 500 指數 12 日收於 2888.92 點，今年漲幅約為 7.2%，MSCI 世界指數 (美國除外) 今年以來下跌近 8%，12 日收於 1910.077 點。