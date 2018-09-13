十一連跌！ 高盛股價創最長連跌記錄 超過金融危機時期

華爾街著名投行高盛最近的日子不太好過。合夥人離職引起的「舉報風波」，金融板塊集體承壓以及投資銀行交易流量不樂觀，導致高盛股價出現上市十九年來最長的連日下跌。

美東時間 9 月 12 日本周三，高盛盤中跌超 1%，收跌 0.89%，連續第 11 個交易日下跌，累計跌約 6%，創下了高盛 1999 年 5 月上市以來的最長下跌紀錄。即便在金融危機時的 2008 年，高盛最多也只有過九日連跌。

今年以來，高盛股價已累計下跌超過 10%，較今年 3 月的歷史高點跌去約 17%。

圖片來源：雅虎財經

從近期市場情況看，高盛股價下挫的原因，主要是其前期漲幅較大、金融板塊遭遇拋售，以及投資者對投行交易流量的擔憂。

Autonomous 的分析師 Guy Moszkowski 對英國金融時報表示，回調可能與高盛股價最近的上漲有關。從 7 月初到 8 月底，高盛股價上漲 10%，或許投資者擔心這種趨勢會逆轉。

Moszkowski 表示，摩根士丹利、花旗集團或摩根大通過去 10 天的走勢看上去與高盛並沒有什麼不同。他認為，目前金融板塊整體承壓，從本季度以來的投行交易流量也能發現情況並不樂觀。

彭博報導提到，本月初，Bernstein 的分析師 Christian Bolu 曾警告，鑒於疲軟的資本市場趨勢，高盛和摩根士丹利都需要一個「特彆強勁」的 9 月，才能達到第三季的預期。

The Street 報導也指出，高盛不是唯一遭拋售的華爾街機構，自今年 8 月末以來，美國銀行、摩根大通和摩根士丹利都承受拋壓。報導認為，高盛股價下跌源於市場擔心其第三季交易收入疲軟，而且併購市場增長放緩。

合夥人「內訌」

讓高盛陷入泥潭的，還有一場因前合夥人離職而引發的「舉報風波」。

紐約時報周二援引知情人士的消息稱，高盛一位前合夥人 Jim Katzman 在 2015 年從高盛離職時，對該行曾提出道德擔憂。

英國金融時報稱，Jim Katzman 當時是高盛的併購銀行家及資深合夥人。目前已經離職的他，曾在 2014 年撥打高盛的舉報熱線，並舉報稱他曾被要求披露一名客戶的資訊，來為公司或另一名客戶謀利，而這是違反客戶保密原則的做法。

除此之外，Katzman 還表示，高盛曾試圖聘用一名客戶的子女，此舉也違反了該集團的人力資源政策。此前，亞洲地區也曾曝出過類似的事件，當地的一些銀行因聘用客戶子女而遭到處罰。

據紐約時報報導，Katzman 原本希望他的舉報能被反應到高盛集團的董事會，但最終他的舉報沒能傳到集團高層處進行討論，這使其不再抱有幻想，選擇離開高盛並提出道德擔憂。

高盛方面則回應稱，幾年前，Katzman 先生通過適當的外部渠道提出了這幾個問題，根據高盛的舉報人政策，集團的法律部門徹底調查了他的擔憂，並確定不需要採取其他行動。高盛稱，此後集團曾努力留住他，但 Katzman 先生仍然選擇主動離職。

高盛還表示，即將於 10 月 1 日接棒的集團新掌門人 David Solomon、投行部門的任何其他成員或法律部門以外的任何人都沒有參與調查。