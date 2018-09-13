搶攻AI商機！Nvidia 推出重磅新品Tesla T4與TensorRT 5

Nvidia (NVDA-US) 週四 (13 日) 推出整合新品 Tesla T4、TensorRT 5 軟體與圖靈 (Turing) 架構的大規模資料平台，能加速語音、視訊和影像推薦的推理功能，並已贏得日本山葉發動機 (Yamaha Motor) 與 Google 等重要客戶的青睞。

Tesla T4 GPU 顯卡是 Nvidia 重磅推出的新品。(圖：翻攝官網)

該平台搭載的 Tesla T4 GPU 顯卡是 Nvidia 推出的重磅新品，專為 AI 推理而設計，具有 320 個 Turing Tensor 核心 與 2,560 個 CUDA 核心。

NVIDIA 副總裁暨加速運算部門總經理 Ian Buck 表示，新的深度學習 Tring Tensor 核心可加速深度神經網路訓練和推理，正是新品 Tesla T4 GPU 顯卡設計的主要目標。

Tesla T4 效能明顯優於 Tesla P4。(圖：techcrunch)

Tesla T4 GPU 為 Tesla P4 GPU 的後繼產品，效能明顯優於 Tesla P4 GPU。針對語言推理，T4 比使用 CPU 快 34 倍，比 P4 快 3.5 倍。

Nvidia 在東京 GTC 大會中宣告已贏得日本山葉發動機 (Yamaha Motor) 訂單，將採用這個強大推理平台系統用於 AI、機器人與邊緣運算。市場也傳出 Google 將率先採用 Tesla T4 GPU，部署於自家雲端平台。

此外，Nvidia 也推出了適用於最佳化深度學習模型的 TensorRT 5 軟體。新版軟體能連結 TensorRT 推理伺服器，直接用於現有的 Kubernetes 基礎架構。