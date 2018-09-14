騰訊(00700-HK)ADR直逼330元關

美股收市反彈，在ADR交易的港股上升，港股ADR指數收報27181點，升167點。
自9月7日以來，騰訊控股(00700-HK)連續5個交易日回購公司股票，總回購股份52.17萬股，涉資1.635億港元。騰訊昨以全日高位323.8元收市，大升5%。騰訊近日股價積弱，連日創逾52周新低，惟沽空數據顯示，淡友上周起已漸見縮手，沽空比率於上周三升逾11%後回落，昨低至約2%為近月來最低。騰訊控股ADR收報329.21元，較港收市升5.41元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報68.45元，較港收市升0.9元；港交所(00388-HK)ADR收報219.65元，較港收市升1.65元。
內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.58元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.51元，較港收市升0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報17元，較港收市升0.1元。
中海油(00883-HK)ADR收報14.67元，較港收市跌0.05元；中石油(00857-HK)ADR收報5.89元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)收報7.59元，較港收市跌0.09元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.38元，較港收市升0.38元；聯通(00762-HK)ADR收報9.34元，較港收市升0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.85元，較港收市升0.03元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)