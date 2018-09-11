全球首檔機器人選股AI ETF要來了 證交所核准通過

證交所今 (11) 日召開 ETF 標的指數資格認可會議，審議通過元大投信申請「STOXX 全球人工智慧指數 (STOXXR Global Artificial Intelligence Index)」資格認可，將是全球第一檔結合 AI 選股的 AI ETF，由機器人選股。

元大投信表示，公司近幾年並積極深化與歐、美國際龍頭指數公司合作，包含美國 ICE 與 NYSE 合作發展債券 ETF，標普道瓊斯指數公司合作發展商品與另類資產 ETF，歐洲 STOXX 指數公司發展智選 ® (Smart Beta) 產品、AI 產品。

因應全球資產管理業智能化趨勢的發展，元大投信去年底推出元大 ETF AI 智能投資平台，是台灣第一個著重於 ETF 機器人理財服務的平台，導入 AI 機器學習演算法於投資組合與風險管理中，降低人為判斷投資不足，提高金融投資效率，也獲得許多投資人關注。

元大投信表示，公司領先同業從台灣指數化投資的領頭羊邁向智能化投資發展，近二年來，元大投信總經理劉宗聖帶領專案團隊走訪全球機器人理財與人工智能投資公司，充分掌握全球人工智慧主流發展趨勢，並全力投入資源朝向 AI 投資管理、AI 智能營運、AI 客戶行銷等多面向的智能金融發展，期許引領台灣基金市場由傳統化、指數化邁入下一階段智能投資的創新發展。

元大投信申請「STOXX 全球人工智慧指數 (STOXXR Global Artificial Intelligence Index)」資格認可後，據了解，「STOXX 全球人工智慧指數」將是全球第一檔結合 AI 選股的 AI ETF，有別於目前市面上的 AI 基金及 ETF，例如國泰投信發行投資 AI 及機器人趨勢、追蹤「納斯達克全球人工智慧及機器人指數」的國泰 AI+Robo ETF，以及第一金投信的第一金全球 AI 精準醫療基金，多為經理人主動選股。

證交所表示，目前上市 ETF 總計 109 檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及黃金、石油、黃豆等大宗商品，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。據了解，除了元大投信的「STOXX 全球人工智慧指數」ETF，市場上也傳出德信投信將募集首檔機器人操盤的主動式基金，預期機器人選股的商品將逐步受到關注。

證交所強調，根據送件資料顯示，「STOXX 全球人工智慧指數」是由 STOXX 有限公司 (STOXX Limited) 所編製，指數採市值加權方式計算，自全球篩選符合營收來源至少 50% 以上為人工智慧相關業務的企業，指數成分股涵蓋全球在人工智慧產業中的代表性企業。