價值型投資專家：別盲從飆漲股 前方有風險

Matrix Asset Advisors 的投資長 David Katz 為價值型投資人，週三 (12 日) 他於財經節目上表示，因美中貿易戰升溫，美股可能面臨下行風險，這時候不要一味追逐成長股，應該買入價值被低估的個股。

Katz 指出，若美中貿易緊張局勢持續升溫，兩國近入全面貿易戰，則市場與經濟可能將受到破壞，這對於所有人來說都會是壞事，許多企業已經開始談論可能會造成的負面影響，例如更高的價格，或是銷售的減緩。

外媒週三報導，消息人士指出，白宮願意與中國進行新的一輪談判，跨國集團股群聚的道瓊指數，盤中一度大漲 150 點，最終小升 0.11% 收於 25998.92 點。



道瓊指數日線走勢圖

然而，Katz 並不會因為此新聞而購買股票，他建議，應該在股市面臨拋售時，購入被低估價值股，而不是在股市上揚時，追逐飆漲股。

Katz 認為金融股與能源股具有價值，舉例來說，高盛集團 (GS-US) 的股價已連跌 11 個交易日，為 1999 年 IPO 以來，最長的連續走跌紀錄，12 日收於 228.15 美元，他預測高盛 1 年有上漲 20% 至 30% 的潛力。

高盛股價日線走勢圖

財經部落格《Motley Fool》則指出，該網站的貢獻者認為 US Foods Holding (USFD-US)、Sanofi (SNY-US) 與通用電汽 (GE-US) 為現階段值得購入的價值股。

《Zacks》點出 3 檔具有高股息殖利率 (Dividend Yield) 的價值股，分別為 Norbord Inc. (OSB-US)、Oxford Square Capital Corp. (OXSQ-US) 與 Oasis Midstream Partners LP (OMP-US)，三間公司的股息殖利率分別為 36.23%、10.93% 與 7.34%。

政治風險

另一方面，Harris Financial Group 的執行合夥人 Jamie Cox 則警告投資者要謹慎小心，不要被一些頭條新聞誤導，因為背後可能有些政治動機。

美國期中選舉將在 11 月登場，Cox 指出，這時候共和黨的成員以及美國總統川普，都會不會希望股市在這個時間點走跌，所以會不時釋放出願意談判的消息，然後再度中止談判。

Cox 建議，現在是進入新興市場的「最佳時機」，新興市場受到美中貿易戰、美元走強和與聯準會升息等問題影響，但他認為，若是美中結束貿易戰，受創最嚴重的地區，將是最快恢復的地方。