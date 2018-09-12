技術分析師：能源股即將大漲 不要錯過這3檔

Strategas Research 合夥人 Chris Verrone 週二 (11 日) 表示，能源股即將迎來一波漲勢，Halliburton (HAL-US)、EOG Resources (EOG-US) 和 Apache (APA-US) 是可以考慮的投資選擇。

這位技術分析師指出，「能源類股看來蓄勢待發。」

「而且要記住，原油是原動力。如果注意到布蘭特原油，它實際上已經重回到高點。」

由於擔心美國對伊朗的制裁可能會傷害全球供應，石油價格走高。布蘭特原油上漲 2.2% 至每桶 79.10 美元。

從長線來看，能源 ETF (XLE-US) 在過去 2 年中處於波段低點，並且現在接近其 200 日移動均線，這是長期趨勢的關鍵指標。但儘管價格走升，但能源類股內的特定個股並沒有明顯的增幅。

Verrone 說，「我認為過去幾週沒注意到的問題是，在知道颶風即將來臨前，布蘭特石油就已經走到 70 到 80 美元之間。所以這股升勢與風暴無關。」「重點是市場押注油價走升，但股票表現與之背離。我認為這是個錯誤，而且市場即將開始反映。」

根據 FactSet 數據，Halliburton 今年以來下跌 23.6%，從 2017 年 12 月底的 約 48 美元高點降至每股約 37 美元。

他說，「股價過去幾天走勢非常平穩，已經擺脫重要的 35 美元水平，並保持在這個水平以上。我們認為重回 200 日移動均線，接近 44、45 美元並非不可能。它當然會是這波升勢的重點個股之一。」

和能源 ETF 類似，EOG Resources 也 已經重回 200 日移動均線。

最後，Apache 的 50 日均線最近突破了 200 日移動均線。Verrone 表示，現在是投資人「不錯的切入點」。