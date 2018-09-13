持有特斯拉股票多危險 期權市場告訴你

期權分析公司 OptionMetrics 週三 (12 日) 的數據顯示，此時持有電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的風險越來越高。此外，特斯拉高層在近期持續出走，引發許多投資者和投行的擔憂。



自特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 推文炒作私有化議題，已過了一個多月，儘管他已表示放棄此想法，期權市場的交易者仍感到緊張。



根據 OptionMetrics 的數據，特斯拉的一個月隱含波動率偏差約為 14%，該指標衡量投資者對下行風險的情緒，與歷史高點相差不遠。



OptionMetrics 定量研究負責人 Garrett DeSimone 表示，若你在特斯拉擁有一個多頭部位，並且想要賣權進行避險，該操作成本變得越來越高。這代表著，市場擔憂特斯拉面臨巨大的下行風險。

買入賣權的買方擁有權利但沒有義務，可在約定的期間，以約定的價格賣出標的商品。通常會購買此期權的交易者，是為了保護自身受到股票下跌的影響。

特斯拉的一個月隱含波動率偏差在 8 月底飆升至 18.5%，並在此之後維持在高水平，標普對特斯拉公司債的信用評級為 B-，穆迪給出的評級為 B3。

特斯拉的股價面臨諸多威脅，馬斯克在影片中吸食大麻，美國證券交易委員會 (SEC) 正在對馬斯克的推文進行調查，且該公司高層不斷出走，會計長 Dave Morton 和人資長 Gabrielle Toledano 相繼請辭，此外，該公司在 12 日證實全球財務副總裁 Justin McAnear 亦將離開。



特斯拉股價在 8 月 7 日達到近期高點每股 387.46 美元後，已暴跌達約 25%，12 日收於每股 290.54 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

投資者對特斯拉股價的懷疑態度，可從期權市場看出端倪，投資者大量購入行駛價為 50 美元的賣權，到期日分別為 9 下旬 月與 1 月中旬。此兩項賣權，佔特斯拉期權約 8%。



根據湯森路透的數據，到期日為 9 月 21 日，行使價 50 美元的賣權合約，數量從 8 月 6 日的 3.7 萬手增加至 10 萬手，同一時間，行使價 50 美元、到期日在 1 月的賣權合約數量增加 11%。