Alunorte復工時程遞延 液碱重拾漲勢 台塑受惠

第三季亞洲有 8 家輕油裂解廠歲修,影響乙烯年產能 62 萬噸,供應吃緊支撐本週五大泛用塑膠報價,全球最大氧化鋁廠巴西 Alunorte 因環保事件遭當地政府限產 5 成,復產時程可能由今年底,延至明年初,激勵液碱報價勁揚 7.5%,根據 Platts 資料顯示,每噸報價漲回到 430 美元,台塑 (1301) 液碱年產能 170 萬噸,占營收比重將近 1 成,成為液碱重拾漲勢主要受惠者。Alunorte 因環保事件遭當地政府限產 5 成,今年以來液碱呈現大漲的格局,一度漲到 700 美元,7 月間大陸江蘇省沿江八市環保稽查影響到需求,8 月初一度跌破 400 美元,跌到 370 美元左右,近期 Alunorte 復工時程由今年底,延至明年初,而澳洲、印尼及越南等地需求穩定,而山東魏橋鋁業 200 萬噸氧化鋁廠新產能開車,總產能約 800 萬噸,有利支撐液碱。



台塑第四季歲修工廠只有 4 座,比起第三季 13 座少,平均開工率由第三季 89% 增至第四季 92%,而 PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯) 等產品進入旺季,AN(丙烯腈) 下游 ABS((丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)、亞克棉需求不錯,美國 AN 銷售到亞洲量少,有助於支撐報價,台塑 AN 年產能 28 萬噸,占營收比重約 5.18%。



近期 AN 報價罕見維持 2200 美元以上,主要美國銷往亞洲現貨量受限,而第四季又有多家廠商歲修或停車,合計受影響產能約 116.5 萬噸,當中包括賽科 52 萬噸、韓國東西石化 24.5 萬噸… 等,占了亞洲產能比重 28%。