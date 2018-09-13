王道銀行集團旗下台駿國際租賃完成4.1億元人民幣聯貸

王道銀行 (2897) 集團旗下的台駿國際租賃於今 (13) 日舉行 4.1 億元人民幣聯貸案簽約儀式。王道銀行表示，台駿國際租賃為集團旗下重要的租賃事業體之一，自 2011 年在蘇州工業園區設立營運總部以來，陸續於南京、東莞、中山與天津等地設立營業據點，服務大陸中小微企業，往來客戶約三千家，此次聯貸資金用途為購置租賃資產之用。台駿國際租賃去年稅後淨利 4,391 萬元人民幣，較前年成長約 265%，今年上半年資產規模為 24.5 億元人民幣，較去年同期成長 18%，稅前淨利逾 4,900 萬元人民幣，年增率 60%，未來持續以系統化、高效率的服務以及良好的風險管理，多元並進，打造獲利新動能。



台駿國際租賃此次 4.1 億元人民幣聯貸案係由臺銀統籌主辦，土銀、華銀與合作金庫銀行為共同主辦銀行，參貸銀行第一銀、臺企銀 (2834) 等。