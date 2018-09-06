〈台塑四寶業績發表〉美中貿易戰對營運多少有影響 已加速佈局分散風險

台塑四寶今 (6) 日召開業績說明會，針對美國可能對中國進口的 2000 億美元商品加稅，其中包括塑膠加工品一事，台塑認為，對營運多少有些影響，已針對客戶未來初步海外產能佈局做調查；南亞則說，可將所有中國外銷至美國的訂單，以其他海外地區產能因應，並認為赴新南向國家投資仍有匯率風險待考量；台化認為短期影響不大，長期肯定會有影響。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，美國對自中國進口的 2000 億美元商品課高關稅，其中包括塑膠加工品，對台塑營運多少會有影響，在上月的業績說明會上，林健男就曾說，台塑上半年相關塑料化學品出口至中國占外銷金額比重 42%，已密切因應，將加速分散市場、降低風險。

林健男今日表示，台塑已有針對中國加工廠客戶未來的初步佈局做調查，第一為越南、第二為孟加拉、第三是印尼，目前台塑也加速佈局中，也已在越南廠加緊建置倉庫備庫存因應。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭則說，南亞在台灣、中國、越南與美國均有設廠，可將所有中國外銷至美國的訂單，移至其他地區的產能生產因應，不過，近期新興市場陷入貶值風暴，若要赴新南向國家投資，將有匯率風險因素待評估考量。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源在上月的業績說明會上曾說，目前對台化的直接影響看來有限，但在下游客戶拉貨意願可能轉弱的變數下，對台化可能造成間接影響，惟影響幅度不大。他今日也再度重申，美中貿易戰短期內對台化影響不大，但長期來看，肯定會有影響，先前中國下游客戶就已加速製造基地的轉移，而美中貿易戰使客戶調整產能腳步加快，將密切關注。