美團僅超購0.5倍 料中上限定價 股票、認股權證同步上市

港股陷入熊市，第二隻「同股不同權」美團點評 (3690-HK) 昨 (12) 截止認購，消息指，美團公開發售超額認購 0.5 倍，以公開發售集資港幣 17.29 億元計，即凍資約 25.9 億元，國際配售則錄得約 10 倍超額認購。

而首檔「同股不同權」股份小米 (1810-HK) 上市時獲公開發售超購 8.5 倍，凍資 230 億元。

據了解，美團點評將於今 (13) 日公佈定價及認購結果，並於 9 月 20 日 (下週四) 掛牌上市。據路透旗下 IFR Asia 引述消息人士指出，美團計劃以招股價港幣 60 至 72 元的中上限定價。

美團超購僅 0.5 倍。市場消息指出，過往公開超購不足 1 倍，或錄輕微超購的新股，大多能做到一人一手，這次美團亦很大機會一人一手。

融資方面，綜合 13 間券商，合共借出近港幣 15 億元，包括富途證券借出 5.09 億元、老虎證券國際借出約 3 億元、海通國際借出 2.56 億元及輝立證券借出 1.8 億元。以其公開招股集資 17.29 億元計，相當於認購額的 86%。

MSCI 發聲明指，由於美團點評屬「同股不同權」的股權結構，因此不符合納入 MSCI 基準指數的條件。早前，小米亦因為相同原因未獲納入 MSCI 指數。

不過，市場仍憧憬，美團點評有機會成為小米的翻版，納入其他較大型指數，例如入富時和恒生綜合指數。據了解，美團亦可追隨小米，在掛牌首日可以發行備兌認股證。

值得注意的是，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下大陸網上訂餐餓了麼與口碑新組成的控股公司，在多家投資機構尋求加入下，首輪融資可獲加碼 10 億美元 (約港幣 78 億元) 至 40 億美元 (約港幣 312 億元)，換言之有可能與美團點評在香港上市集資額相若。

許多新經濟股在掛牌後首即跌破發行價，民眾證券董事總經理郭思治預期，美團頭一個階段不會有較好的表現，惟由於國際配售方面表現不俗，期待能減輕市場波動的影響。

此外，昨日權證發行商獲港交所通知，美團可以股票和認股權證同步上市，瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，今 (13) 會申請發行美團權證。

上次小米只有認購權證推出市場，市場傳言港交所對首日推出認售權證有意見，惟港交所隨後否認，不過這次再沒有相關條款規定。發行商表示，上市當日借貨對冲較難，利率可以達 5%。故這次美團首批出認售權證機會不大。

這次有 3 家大行券商 (包括高盛、瑞銀及海通) 未能發行美團認股權證，瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，由於該行是承包商，故不能發行美團認股權證，該等發行商需等待穩定價格程序過後才可以發行，發行日期估計大約為 10 月中。

中銀國際股票衍生產品聯席董事葉匯豪表示，將視乎美團招股的最終反應，決定發行的認股權證數量及條款；初步計劃先發行 2 至 3 隻認購權證。

葉匯豪提醒，由於新股首掛表現難料，預計美團認股權證引伸波幅將定於偏高水平。多家輪商表示都會有 2 隻或以上認股權證上市。