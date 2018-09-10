傳美團國際配售僅10倍 華興資本上半年收人年增1倍虧轉盈

據市場消息透露，正在招股的香港第二檔「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK)，國際配售僅超額認購 10 倍。

綜合本地券商資料，美團點評上週五 (7 日) 開始招股，首日僅借出港幣 7 億元保證金融資額度，占公開發售部分集資額約 43%。

除了原普通股最大股東騰訊 (0700-HK) 作為基礎投資者認購外，現有股東高瓴資本和老虎基金等亦積極參與認購。

美團這次最多集資逾港幣 300 億元，該股將於 12 日截止認購申請，入場費港幣 7272.55 元，9 月 20 日掛牌上市。

此外，華興資本昨 (9) 日更新網上初步招股資料，集團今年上半年多項業務均見明顯增長，帶動總收入年增 1 倍至 1.085 億美元 (約港幣 8.46 億元)；期內成功轉虧為盈，經營利潤達 2030 萬美元 (約港幣 1.58 億元)，去年同期虧損 310 萬美元 (約港幣 2418 萬元)。

華興資本旗下業務主要分為投資銀行、投資管理及與上海光線控股合資的境內券商華菁證券 3 大部分。投行業務是華興資本收入的主要來源，2015-2017 年 3 年中，約占其總收入的 94%、79% 及 71%。投資管理及華菁證券業務雖體量較小，但增速明顯。

就投資管理業務而言，營收規模已從 2015 年不足千萬美元，升至 2018 年上半年的超 2420 萬美元，增幅巨大。

截至 2018 年 3 月底，經營活動現金流達到 2205 萬美元，該公司持有的現金及等價物為 1.96 億美元。

9 月 6 日晚間，華興資本進行香港 IPO 聆訊，預計將於 9 月 21 日完成定價，9 月 28 日正式在港交所上市。華興資本估值區間為 26 至 34 億美元，募資金額為 3 至 4 億美元。