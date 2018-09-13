【大行報告】大摩看呷哺呷哺(00520-HK)目標價15元

近日呷哺呷哺(00520-HK)被客戶發現火鍋內有死老鼠，股價跌12%。該公司舉行電話會議釐清食物安全事件以及披露最新業務表現。由於多份傳媒刊登了管理層在會上的財務數據內容，故今早發出公布澄清，不過，公布中確實提到該集團首席財務官趙怡在電話會議上提及，2018年上半年呷哺呷哺同店銷售額可比7.3%，遠遠領先於市場。根據過往表現，該集團的同店銷售額增長率通常較行業整體表現高出2至3個百分點。

趙怡於電話會議中提及，該集團已就近期預計羊肉價格上漲採取多項應對措施，該集團預期近期羊肉價格上漲不會對該集團原材料及耗材成本造成重大不利影響。然而，董事會謹此澄清，對與會者所提及近期價格上升影響的預期，並非該集團對整體原材料及耗材成本的預期。肉品價格僅為影響該集團原材料及耗材成本的眾多因素之一，且肉品價格亦受近期價格上漲以外的其他因素所影響。

摩根士丹利發表報告引述管理層表示，今年7月集團同店銷售有4%至5%，8月份數字仍有正數，但表現按月較低，9月至今同店銷售仍正面及健康，因新推出海鮮套餐。管理層預期今年同店銷售有2%至3%增長，高於行業整體2至3個百分點。上述數據傳媒亦有報導，報導還引述管理層預期2018年的同店銷售額增長率將較行業整體表現高出2至3個百分點；及管理層預期該集團2018年下半年毛利與2018年上半年持平。

大摩維持呷哺呷哺「增持」評級，目標價15元。呷哺呷哺昨日收報10.38元。

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