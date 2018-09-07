美團招股遇大跌市 李嘉誠、劉鑾鴻、鄭志剛認購是萬靈丹？

香港第二檔「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK) 今 (6) 日起正式招股。市傳美團獲長和系 (0001-HK) 資深顧問李嘉誠、利福國際 (1212-HK) 主席劉鑾鴻、新世界發展 (0017-HK) 執行副主席鄭志剛認購。

近年來，新股招股常傳出某名人認購加持，如希瑪眼科 (3309-HK) 引入騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰、思捷環球 (0330-HK) 創辦人刑李㷧及大陸富商趙勇作為基礎投資者。

不過，名人效應並非萬靈丹，以李嘉誠此前認購的新股為例，表現可以相當參差不齊。李嘉誠透過李嘉誠基金會投資小米 (1810-HK)3000 萬美元，小米上市首日就跌掉 1.5%，以中午收盤價計，小米報港幣 16.5 元，較招股價 17 元低 3%。

另外，李嘉誠早前透過私人投資旗艦維港投資雷蛇 (1337-HK)，雖然雷蛇上市首日漲約 18%，惟上市至今已累跌 55%，表現差強人意。

俄鋁 (0486-HK) 更是在上市首日就跌破招股價港幣 10.8 元，收報 9.66 元，較招股價低 10.6%，每手 24000 股帳面虧 27360 元，成為史上最虧錢新股。李嘉誠當年亦斥資 1 億美元認購俄鋁股份，若全部獲配發股份，上市首日帳面亦虧逾 8000 萬元。俄鋁上市至今，累跌 80%。

此外，李嘉誠也參與投資的郵儲行 (1658-HK)，上市首日漲 0.2%，上市至今跌 0.8%。

美團今日起招股，市場消息指，輝立、耀才及信誠證券等券商已為此預留 840 億元融資金額，但認購反應冷淡。

分析認為，大市氣氛偏淡及融資利息上升，均不利美團招股。至於美團能否靠名人效應扭轉乾坤，還要拭目以待。