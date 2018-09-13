【大慶證券】盤前分析－蘋果新機大失所望 傳產股晉升台股焦點



◆盤勢分析

中美有意在新關稅實施前進行新一輪貿易談判，推升道瓊指數終場上漲 27 點，但蘋果發表新機新功能不如市場預期，加上美光、應材、臉書等科技股持續疲弱，拖累科技股持續承壓，尤其費半指數終場更下跌 1.2%，美股展現兩樣行情。美加、美中談判露出曙光，有助美股短線維持高檔震盪走勢，但費半領先壓回回測年線，且貿易談判結果不明，仍須留意另外三大指數後續回檔可能，可以月線作為多方觀察指標。

受到國際局勢不穩衝擊，台股昨日以小漲 10 點開出後，隨即翻黑走低，盤中雖曾因大立光反彈而收斂跌幅，但賣壓沉重，指數仍一路向下最低來到 10667 點，所幸尾盤在台積電、台塑化及台泥撐盤下上揚，台股終場僅下跌 29 點收在 10722 點，連三天留長下影線，成交量 1253 億元。以技術籌碼面來看，外資期貨多單減碼 3505 口、淨多單口數約 2.5 萬口，顯示外資近期態度中性偏空，而台股已有三個交易日未站回年線之上，所幸未再創波段低點，短線考量日 KD 進入超賣區，有利指數展開反彈行情，但量能依舊低迷將影響上攻力道，台股須趕緊站回 10800 點才可重啟多方氣勢，多方防守價位在於 8/16 前低 10606 點。

觀察昨日盤面表現，電子股依舊不佳，除了蘋概股包括大立光、鴻海、可成、美律、健鼎等利多不漲之外，前日反彈的被動元件、矽晶圓、3D 感測等漲價族群，昨日也再次下跌，包括國巨、華新科、環球晶、合晶、穩懋、全新等類股跌幅均在 3% 以上，穩懋甚至亮燈跌停，在先前強勢股持續面臨修正可能下，短線電子股觀察台積電能否扮演撐盤角色，以及被動元件、矽晶圓何時止跌，待指數出現止穩，可逢低進場佈局蘋概股、PCB、IC 設計、面板等族群。傳產類股近期則成為資金避風港，包含生技的大江、旭富，紡織的豐泰、儒鴻，塑化的台塑化、東陽，風電的世紀鋼、中鋼構，食品的統一等族群表現都很亮眼，同時，二線金融如新光金、台新金、永豐金等也在併購題材下走揚，可見具有題材、旺季且營運展望優異的類股仍為目前盤面輪動焦點，個股操作可以此作為準則，逢低布局。

