【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞股持續疲弱 台股開高走低下跌29點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 17 點至 10724 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.43 點，電子期轉為正價差 0.28 點，金融期轉為正價差 0.5 點。現貨部分，三大法人賣超 2.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2579 口至 - 2988 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3522 口至 25207 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4094 口至 5659 口。

週二美股震盪後反彈翻紅收高，激勵週三日韓股市早盤跳高開出，台指期也開紅盤震盪，但現貨開盤後蘋概股全面疲弱，加上被動元件族群也下跌助長空方氣燄，台指期小高開後便反轉走低，隨著電子族群賣壓擴大使加權指數在 12 點半左右創下波段新低，所幸午盤過後，資金轉進金融與傳產股，多檔權值股收斂跌幅加上台積電強拉尾盤翻紅，推升指數 10700 點失而復得，終場加權指數下跌 29.73 點或 0.276%，收在 10722.57 點，成交量能 1238.78 億，較前一日縮減 58.76 億。技術面觀察，週三日 K 開高走低，KD 與 MACD 仍偏空下行，目前指數連三日在 10700 點附近留長下影線，頗有多方力守意味，特別可留意到近日低點與 2 月 9 日的低點連線，就過去幾次經驗觀察都有出現一段反彈行情，若這次低點連線失守，則後續行情將更不利多方上攻。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 升至 1.11，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.6% 降至 13.27%，賣權平均隱含波動率由 17.5% 降至 16.44%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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