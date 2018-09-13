

◆盤勢分析

1. 周三美股開盤市場氣氛持續低落，費城半導體指數、那斯達克指數下挫，但盤中傳來白宮願意與北京進行一輪的貿易協商，激勵指數跌幅收窄，最終美股四大指數漲跌幅介於 - 1.17%~+0.11%。其中，AMD 上漲 7.01%、特斯拉上漲 3.97%，台積電 ADR 下跌 1.37%、美光重挫 4.27%。

2. 周三亞洲股市普遍走弱，台股早盤小高盤開出後隨即震盪走低，指數一度下探至 10667 點，午盤一點過後權值股回穩，跌幅略有收斂，終場台股小跌 29.73 點，跌幅 0.28%，收在 10,722.57 點；OTC 指數因為矽晶圓走弱的影響，再創年內新低 131.09 點，收盤下跌 1.34%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線小黑 K 棒，持續在 10700 點附近震盪。

(2) 量能：成交量 1,237.64 億元，連續三日量縮，後不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標逐漸進入超賣超，MACD 持續向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 2.61 億元；外資 - 3.30 億元、投信 + 0.96 億元、自營 - 0.28 億元。

4. 電子類股

(1) 庫藏股：5388 中磊受到中美貿易戰以及缺料拖累，近期股價跌跌不休，公司發動史上最大規模庫藏股買回計畫，預定買回張數達 1 萬張，激勵股價反彈 4%。

(2) 光學股：3630 新鉅科的母公司香港丘鈦科技攝像頭模組與指紋模組出貨量增，加上 8 月營收大幅成長 316%，週三股緩步走高。

5. 非電子類股

(1) 生技：4142 國光生受惠國際大廠賽諾菲 400 萬劑流感疫苗訂單近期陸續出貨，下半年營收將明顯躍進，股價重返 20 元之上。自體細胞治療法規鬆綁的利多持續發酵，3176 基亞股價連續 6 根漲停。4130 健亞無菌製劑生產獲得 PMDA 查核過關，周三股價維持高檔。

(2) 風電：市場避險資金進駐風電板塊，2013 中鋼構 8 月營收年增 27.67%、9958 世紀鋼 8 月營收年增 30.69%，周三股價表現亮眼；此外，2031 新光鋼股價逆勢走高。

(3) 紙類：1904 正隆進入工紙需求旺季，第三季外銷需求持續樂觀看待，股價漲 2.2%。

6. 重點訊息：

蘋果 9/13 凌晨舉辦了 2018 秋季新品發表會，這次發表會推出了三款新手機：iPhone XS、iPhone XS Max 及 iPhone XR，全系列搭載 A12 處理器、FACE ID、雙卡雙待、無線充電，內存容量包括 64/256/512GB；另外也推出了全新作業系統 IOS12。iPhone XS 與 iPhone XS Max 搭載了 OLED 螢幕、不鏽鋼邊框、A12 Bionic 晶片，並推出了新顏色「金色」。iPhone XS 售價為 35,900/41,500/48,900；iPhone XS Max 售價為 39,900/45,500/52,900。iPhone XR 造型與 iPhone X 類似，螢幕略大為 6.1〃；但 iPhone XR 的規格略低，僅搭載 LCD 螢幕、單鏡頭，為今年的入門款手機，價格 26900 元起，此外 iPhone XR 一口氣推出六種顏色。iPhone XS 與 iPhone XS Max 可於 9/14 預購、9/21 上市；iPhone XR 則 10/19 開始預購。總評來說，新機規格與市場預期差異不大，但價格較市場預期價格略為偏高，預期後續的銷量看法為中性偏樂觀，其中 LCD 板因性價比較往年佳，銷量相對可期，相關個股 2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6147 頎邦可望受惠。周三蘋果股價收盤小跌 1.24%，盤後 - 0.03%。

