〈沃旭在地佈局啟動〉與離岸風電海纜鋪設商穩晉簽約 合約價值10億元

沃旭能源 (Ørsted) 今 (12) 日宣布，與台灣供應合作夥伴穩晉港灣工程正式簽署合約，將由穩晉負責大彰化東南及西南離岸風場的部分陣列海纜鋪設工程，雙方在過去 2 年間密切合作，沃旭並規劃協助穩晉投資全新的海纜鋪設船，助其未來成為亞洲具競爭力的離岸風電海纜鋪設商。

沃旭表示，這項合約總金額約新台幣 10 億元，內容包括穩晉將負責大彰化離岸風場部分陣列海纜鋪設安裝，確保穩晉在 2021 年底前穩定的工作機會，能在大彰化離岸風場施工年度中，充分發揮鋪纜產能，並提供優惠的合約付款條件，使穩晉可投資全新的海纜鋪設船「穩晉 7 號」，以最新技術及設備，進行未來陣列海纜舖設工程。

在過去 2 年間，沃旭組成包括全職與兼職在內共 10 人規模的專家團隊，來台與穩晉密切交流，並分享所需的標準及專業能力，投入大量時間與資源，以將穩晉從新手培養成台灣唯一的合格離岸海纜鋪設安裝供應商，沃旭強調，今天的合約是沃旭致力於扶植本地供應商的最佳例證。

從與沃旭合作開始，穩晉已新聘雇約 20 名員工，並計劃陸續增聘人員，為大彰化離岸風場執行合約內的鋪纜工程項目。為吸引並訓練更多新生代加入離岸風電產業，穩晉已與國立高雄科技大學簽署合作備忘錄，並正陸續與國立海洋大學、成功大學等海事相關學校，討論產學合作計畫。

此外，穩晉表示，未來將提供有意願從事海事工程的學生全額學費，最快可望於 2020 年，提供離岸風電的實習機會，培育在地離岸風電人才。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，相信這項合作不僅為穩晉在台灣帶來許多新機會，也將使其有機會進軍亞洲市場，成為具競爭力的離岸風電海纜鋪設供應商，未來也期待協助更多願意以長期目標放眼市場的台灣供應商，一起參與離岸風電產業。

穩晉港灣工程公司成立於 1985 年，是台灣本土唯一海底電纜鋪設安裝的施工廠商，曾完成多項海底電力及通信電纜安裝工程，也是台灣第 1 座離岸風場海洋風電 (Formosa 1) 第一階段的海纜鋪設工程施作廠商，擁有非常豐富的海纜專業經驗。

沃旭能源於 2017 年 11 月與穩晉簽署合作備忘錄，隨後與穩晉就商業、技術及品質與環安衛等主題進行多次合作討論，並於 2018 年 5 月簽署合作意向書，今日則是簽署正式合約。