〈沃旭在地佈局啟動〉將再簽10項新合約 攜台廠共享歐亞離岸風電商機

沃旭能源正積極在台開發「大彰化離岸風電計畫」，至今已與 30 家本土供應商簽訂超過 60 項正式合約，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文今 (22) 日表示，未來 2 個月內還會再簽訂 10 項新合約，確認該風電計畫遴選獲配 900MW 的主要供應商，且若本地供應商能維持競爭力，未來沃旭在開發其他亞洲地區、甚至歐洲風場時，都可望與台灣本地供應商共享商機。

沃旭能源上周已提交新台幣 24 億 7420 萬元銀行履約保證函，涵蓋大彰化東南、西南離岸風場在遴選與競標階段獲配的 1237.1MW 總併網容量。柏森文表示，待取得相關許可與作出最後投資決定後，明年將會開始進行遴選階段獲配 900MW 的陸域工程，以企業自有資本與母公司全額擔保融資，預計從開發、建造與運維風場的整個生命週期，將投資新台幣 1500 億元。

沃旭至今已與 30 家本土供應商簽訂超過 60 項正式合約，並將在未來 2 個月，再與本地供應商簽署 10 項新合約。至於購電合約部分，柏森文表示，預計年底前簽約，若未簽署購電合約，將影響明年第 1 季最終投資決策的執行，使未來工程進行與合約執行落實上出現困難。

除近期將與在地供應商簽署 10 項新合約外，沃旭也要求國際風機系統商能加速推動在地化，柏森文坦言，對目前風機系統商的在地化方案不大滿意，雖然在塔架上與在地供應鏈合作，但並未提出具體的行動計畫，他並強調，亞洲為新興離岸風電市場，盼國際風機系統商能掌握台灣商機，進而在亞太地區風機市場佔有一席之地，待其提出更具體的方案後，沃旭才能做出最後決定。

沃旭能源目前已將台北辦公室作為亞太總部，並積極開發其他亞太市場，柏森文表示，開發本地供應商不只是因應政府的政策要求，若本地供應商能不斷精進技術、降低成本，並維持競爭力，跟上開發商的腳步，未來沃旭在開發其他亞洲地區、甚至歐洲風場時，都可望與台灣本地供應商共享商機。

此外，沃旭為深耕台灣，近來也積極招募本地員工，盼具備工程背景經驗的專業人士，能一同投入離岸風電開發產業。