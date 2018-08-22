〈沃旭在地佈局啟動〉遴選獲配容量投資額1500億元 逾15家台廠入列潛在供應商

沃旭能源正積極在台開發「大彰化離岸風電計畫」，至今已與 30 家本土供應商簽訂超過 60 項正式合約，今年 11 月前將再針對遴選獲配 900MW(百萬瓦) 容量的陸域變電站、水下基礎、風機系統、海纜鋪設、運維作業船與海上變電站等本地供應商，簽署 10 項新合約，預計投資總額 1500 億元，目前共有超過 15 家台廠入列潛在與已簽約供應商。

沃旭至今已與 30 家本土供應商簽訂超過 60 項正式合約，並將在未來 2 個月，再與本地供應商簽署 10 項新合約，確認大彰化離岸風場遴選獲配 900MW 容量的主要供應商，其中包括陸域變電站、水下基礎、風機系統、海纜鋪設、運維作業船與海上變電站等，預計在開發、建造到運維風場整個生命週期，總投資金額為新台幣 1500 億元。

以單一風場建置的投資金額來說，柏森文指出，據過往經驗，其中 35% 至 4 成是在風機系統上，2 成為水下基礎，10% 至 15% 為機電設備，若以目前預定投資額 1500 億元來計算，風機系統合約投資額約為 600 億元，水下基礎約 300 億元，而機電設備則約 225 億元。

陸域變電站部分，沃旭能源將在 2 個月內宣布簽署首座陸域變電站設計、採購、施工 (EPC) 統包合約，預計興建 2 座陸域變電站，最後投標廠商包括中鼎工程 (9933-TW)、星能及中興電工 (1513-TW)，單一風場的陸域變電站 EPC 合約價值約新台幣 30 億元，最晚 10 月簽署。

而陸域變電站傳輸系統幾乎全由本地供應，EPC 統包商將向沃旭認可的下游供應商採購，包括華城電機 (1519-TW)、大同 (2371-TW)、中興電、士林電機、亞力電機 (1514-TW)、大亞電纜 (1609-TW)、宏泰電工 (1612-TW)、太平洋電纜等。

水下基礎部分，沃旭預計 10 月簽署大彰化離岸風電計畫水下基礎合約，向世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀離岸風電、中鋼 (2002-TW) 採購部分水下基礎，並增加向台塑重工及台船 (2208-TW) 採購水下基礎基樁，採購數量將視本地供應商的實際產能而定，共將投資 1.8 億元簽署水下基礎轉接段製造合約，協助本地供應商。

其中，世紀離岸風電已於今年 3 月與沃旭簽署 9000 萬元的水下基礎轉階段原型製造合約，為大規模製造做準備，並在沃旭扶植下，與丹麥商 Bladt 合資成立世紀鈽錸特公司，並於 5 月正式開工生產全台首座水下基礎轉接段原型。沃旭也將在 9 月與中鋼簽訂水下基礎轉接段原型正式合約，預計明年中完工交付。沃旭未來計劃將完成交付的水下基礎轉接段原型，捐贈給台灣風能訓練公司在台中港的訓練基地，作為培育風場運維技術人才之用。

海纜鋪設部分，沃旭已在今年 5 月與穩晉簽署合作意向書，並討論協助穩晉投資購置新船，雙方預計在 9 月簽署正式合約；場址調查部分，沃旭已將大彰化離岸風電計畫的 4 個場址大地工程調查與地球物理探測工作交由銓日儀、環島工程及環球測繪，調查工程總合約金額已超過新台幣 1.5 億元。

沃旭遴選階段取得的 900MW 預計興建 2 座海上變電站，沃旭已多次與台船交流，討論海上變電站的興建與整合，台船已獲邀投標海上變電站建造工程，預計 9 月中提出投標價格，屆時標案價格將會較明朗。

此外，沃旭將出資架設供應平台，由彰化縣工策會營運，預計今年 9 月公布上線，該平台將公布大彰化離岸風場開發、興建與運維階段所需貨物與服務在地需求，協助在地中小企業供應商掌握商機。