新債王：美元接下來可能走弱 美債價格反彈或引發空頭「踩踏」

有「新債王」之稱的 Jeffrey Gundlach 周二在其「總回報債券基金」 (Total Return Bond Fund) 的網路直播中，對美元、債市和經濟等觀點發表了評論。

在直播中，DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 對美元未來的走勢發表了自己的看法。他認為，美元未來可能會走軟，這可能會讓新興市場的股票鬆一口氣。他還直言不諱地說道，現在購買國際股票比購買標準普爾 500 指數要好。

他表示，美元不會出現新高，年底時美元的匯率可能比現在更低。如果沒有看到新的下行趨勢，美元是不會出現新高點的。據彭博社統計，投機性美元凈多頭倉位已經接近 2017 年初以來的最高水平。

Gundlach 認為，做多美元的投機者可能最終會被證明是錯誤的，因為川普總統希望看到美元走低，美元走強可能對美國不利。強勢美元和川普強硬貿易政策的威脅，已經給土耳其和阿根廷等新興市場國家的股市和債市帶來巨大衝擊，新興國家由於貨幣貶值，很多都面臨較高的債務負擔。

雖然從目前的經濟指標來看，新興市場暫時還沒有即將到來的衰退跡象，但如果新興市場的情況惡化，全球市場就可能面臨更廣泛的問題。

當前，機構投資者加大對 10 年期美債期貨和長期債券期貨的押注，使凈空頭部位達到創紀錄水平後。Gundlach 表示，如果美債價格反彈，將會出現空頭「踩踏」現象。

他認為，如果這種情況真的發生了，10 年期公債殖利率就可能降到 2.25%，短債的回報反而會更高，到時可能會使殖利率曲線倒掛。

殖利率曲線倒掛是一種特別的利率環境，在此環境中，長期債務工具的殖利率低於同等信用質量的短期債務工具，是公認的衰退預測指標。

此外，Gundlach 認為推動美國經濟走高的是「奇蹟增長」，靠債務的增長而拉動。他認為債務與標準普爾指數之間存在顯著的相關性。但他指出，減稅引發赤字不斷膨脹，帶來的好處並不是永久性的。

圖片來源：DoubleLine

據彭博社統計，截至今年 9 月 10 日，Gundlach 的債券基金回報率為 0.2%，超過彭博追蹤的 78% 的同類基金。在過去五年裡，他的債基平均年回報率為 3.3%，優於 89% 的競爭對手。

截至 6 月 30 日，DoubleLine 公司掌管了大約 1200 億美元。