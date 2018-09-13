紐約匯市—重啟貿易談判消息打擊美元 美元指數跌近0.5%

由於有報導稱美國和中國將重啟貿易談判，投資人選擇賣出美元，美元週三 (12 日) 兌其他主要貨幣下挫。美元指數下跌 0.49% 至 94.787，維持在 94.72 的盤中低點附近。

美元也受到歐元和英鎊反彈的壓力，因英國執政黨中支持脫歐的議員表態，雖不同意首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐提案，仍會繼續支持她。

美元避險需求大減

據《華爾街日報》報導，美國財政部長 Steven Mnuchin 已向中國提出邀請，希望能在接下來幾週後重啟談判。報導指出，會談將在川普政府對中國進口產品實施額外關稅之前進行。

這一消息引發了美元下挫，因為交易員原本擔心美中貿易全面爆發，而大買美元避險，這則消息讓交易員必須調整投資押注。

在週四發布消費者通膨數據前，8 月份的躉售物價指數低於預期。

美國勞工部週三公佈，上個月生產者價格指數 (PPI) 的最終需求下跌 0.1%，低於經濟學家預測的上漲 0.2%。在截至 8 月的 12 個月裡，PPI 上漲 2.8%。

分析師認為，躉售物價指數偏低，主要受到貿易服務業的波動影響，總體趨勢保持不變。

美元兌日圓下跌 0.27％至 111.34 日圓。

非美貨幣普遍走升

在油價上漲以及美國和加拿大將就 NAFTA 達成協議的樂觀情緒下，美元也受到加元走強的打擊。美元兌加元下跌 0.58% 至 1.2993 美元。

歐元兌美元在歐洲央行會議之前攀升。有報導指出，歐洲央行政策制定者將在週四的會議上，削減對經濟成長的預測，原本歐元週三早前下跌，不過交易員撤出一部分看跌資金，助歐元走高。

歐元兌美元匯率上漲 0.26%，至 1.16350 美元，英鎊兌美元匯率上漲 0.18%，至 1.3056 美元，仍低於週二創下的 5 週高點 1.3087 美元。

歐洲央行和英格蘭銀行週四都將做出利率決策，市場預計會維持利率不變。