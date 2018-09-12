〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行會議料無新意 美銀看好歐元年底前穩步走高

歐洲央行周四將舉行利率決策會議，巴克萊銀行和富國銀行均表示，歐洲央行在利率決策和總體經濟預測可能無新意，巴克萊並預期歐元兌美元短期在區間震盪，仍然偏向貶勢。

法國農業信貸認為，本週歐洲央行利率決策談話可能強化市場對歐洲央行貨幣正常化的預期，並推升歐元走勢，且隨著全球局勢緩和，歐元可能成為最受惠的貨幣。

丹斯克銀行指出，本次歐洲央行會議可能調降今、明兩年經濟成長預期，而歐洲央行的貨幣正常化政策將在明年轉為歐元走強的動力，給予歐元兌美元 3 個月、6 個月和 12 個月目標價分別為 1.13、1.18 和 1.25。

美銀美林表示，歐洲央行本周決策會議可能傳達經濟成長速度有望在明年拉升核心通膨的訊息，而歐洲央行預定明年夏季後升息不致出現變化。並預期歐元兌美元在年底前及明年起穩步走高，目標區間 1.20-1.25。

荷蘭銀行預期歐洲央行將持續對經濟前景和基本面保持樂觀，除非經濟數據或風險出現更顯著的轉變，歐洲央行才會改變其措辭。

荷銀並從技術面分析，歐元兌美元 8 月中旬以來反彈，近期已形成收斂三角形形態，1.1530 具強力支撐，只要不跌破，就有可能恢復漲勢並上看 1.1750。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

另一方面，在新興市場危機持續升高下，新興市場貨幣指數周二來到 17 個月新低，高盛的 GSDEER 模型顯示，哥倫比亞披索、印度盧比和印尼盾的估值仍高，後續恐怕仍將下跌。