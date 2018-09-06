調查：年底前美元持穩 但2019恐逐步走軟

一項對分析師的調查顯示，2018 年底前，美元可望守住漲幅，不致出現大幅波動，但在利多因素逐漸鈍化的情況下，2019 年，美元恐逐步走軟。

台北時間週四 (6 日) 下午 3 點 10 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 小跌 0.01%，至 95.17。

美元自 4 月起明顯走強，當時多數外匯分析師研判，這波漲勢不會超過 3 個月，但就結果論而言，美元表現超乎預期。

路透社於 8 月 31 日至 9 月 5 日，對超過 50 名分析師進行調查，結果顯示，今年以來上漲逾 3% 的美元，漲勢已近尾聲，包括新興市場在內的多數貨幣，將在 1 年內走強。

調查結果指出，2018 年底前，美元可望守住漲幅，但美國經濟成長動能趨緩，加上聯準會 (Fed) 升息與美中貿易戰等支撐因素，已被市場消化，預估 2019 年起，美元恐逐步走軟。

富國銀行外匯策略主管 Nick Bennenbroek 表示，隨著財政刺激效果遞減，「我們預計，美元會逐步走軟，有跡象顯示，漲勢已近尾聲。」

不過，調查結果亦稱，短期內，美元下跌機率仍低，年底前出現 5% 以上調整幅度的可能性，僅 20%。

東方匯理銀行 (CA-CIB) 策略師認為，對貿易戰的擔憂情緒、美國經濟強勁成長、Fed 升息等因素，有助支撐美元；但長期來看，財政赤字惡化、經濟刺激措施效果減弱，將影響美元表現。