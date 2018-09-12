呷哺呷哺陷入“老鼠門”漩渦，兩交易日市值蒸發約15億港元！

曾經的“連鎖火鍋第一股”呷哺呷哺(00520-HK)陷入“老鼠門”漩渦難以自拔。9月10日、11日，呷哺呷哺股價分别下跌6.11%、6.32%，兩個交易日市值蒸發約15億港元。截止11日收盤呷哺呷哺報10.08港元，盤中最低為9.53港元，跌至近一年來的最低值。

監管局責令分店整改，官方微博删除此前聲明

據魯網濰坊報道，9月6日7點左右，馬先生一行人在山東濰坊泰華新天地呷哺呷哺就餐，吃到一半，懷孕的妻子從火鍋底料中撈出了一隻老鼠。馬先生告訴媒體，事發後泰華店呷哺呷哺工作人員曾提出給予5000元的一次性賠償，但他因妻子懷有身孕，希望去醫院做過檢查後再做協商。

9月8日晚上23點，呷哺呷哺在官方微博發佈聲明，稱通過全面檢視各個環節和餐廳監控視頻，初步排除因為菜品出餐操作不規範或餐廳環境污染造成老鼠進入的可能。不過隨後呷哺呷哺删除了此條微博。

圖片說明：9月8日呷哺呷哺在官方微博發佈聲明

9月9日，奎文區市場監管局根據前期調查情況，組織人員，專題研究案情。為維護消費者合法權益，決定採取以下措施：1.責令呷哺呷哺餐飲管理有限公司濰坊第一分店停業整改；2.對呷哺呷哺餐飲管理有限公司濰坊第一分店涉嫌經營混有異物食品的行為立案處罰。依據事實，嚴肅處理，絕不姑息；3.責成出租方泰華公司舉一反三，排查隱患，確保食品安全。

而截至目前為止，除了那條删掉的官方微博之外，呷哺呷哺併未在其官方渠道發佈針對於此次事件的相關說明。

迅猛的擴張下，經營管理無法同步

衛生與品質是餐飲企業的生命線。作為一家知名餐飲品牌更應明白個中道理。呷哺呷哺爆發如此嚴重的食品安全事件，影響可謂十分惡劣。而縱觀近年來呷哺呷哺的發展戰略，其迅速擴張的品牌戰略為其買下了隱患。

根據8月27日，呷哺呷哺發佈截至2018年中期業績公告顯示，2018年集團新開張48間呷哺呷哺餐廳及7間湊湊餐廳。截至目前，呷哺呷哺於中國14個省份的86個城市以及三個直轄市（北京、天津及上海）擁有及經營780間呷哺呷哺餐廳。

呷哺呷哺曾一度因其先進的經營理念與科學的管理模式飽受市場好評。不過在上市之後，呷哺呷哺走上了快速擴張之路，向二三線城市下沉。呷哺的年度開店計劃均為每年100家新店，同時每年關閉門店約為25家，保持每年90家左右的門店增長。據公司管理層預計，到2020年底，呷哺門店將增長至1000家；與此同時，呷哺將實現100個億的營收和10個億的利潤。如此迅猛的擴張戰略下，經營和管理必然無法同步。此次食品安全事件的發生從某種程度上來說是必然的。

盈利不及市場預期，摩根大通下調目標價

根據8月27日，呷哺呷哺發佈的中報顯示，2018年上半年收入達到 21.29 億人民幣，同比增長 35.1%；稅前利潤為2.89億元，同比增長16.9%。不過，呷哺呷哺中期報告同時顯示，成本增加盈利水平承壓。呷哺呷哺報告期間利潤佔本集團收入的百分比由二零一七年上半年的11.9%減至二零一八年同期的 9.8%。

圖片說明：呷哺呷哺截止2018年中期業績報告

對此，呷哺呷哺解釋稱，由於產品組合升級食材品質提升,公司原材料及耗材成本佔比由35.4%提升至37.2%；由於人均工資的增長,公司上半年員工開支佔比由24.4%增長至25.3%,拖累整體淨利率由11.8%下降至9.8%。

摩根大通發表報告稱，呷哺呷哺上半年盈利較市場預期的增長15%至20%為低，而銷售則同比增長35%，高於市場預期的升20%。摩根大通表示，集團雖然一直經營良好，但也需面臨行業挑戰，包括羊肉/人工成本的上升可能在未來一年内持續，而且需求在7月及8月也開始放緩。據此摩根大通下調其目標價，由18元降至16元。今年至2020年的盈利預測也下調10%至11%。

海底撈上市在即，呷哺呷哺股價盛極而衰

相比摩根大通的調價，對於呷哺呷哺來說，海底撈的上市將是個更大的打擊。

火鍋界的“巨無霸”海底撈當之無愧。而根據最新消息，海底撈擬於9月26日正式在港交所上市，目前已獲3.75億美元（約合29.44億港元）基石投資。其IPO定價區間為每股14.8-17.8港元。根據招股書顯示，2015年至2017年，高達35.9%的營收年均復合增長率和高達70.5%的淨利潤年均復合增長率。據市場消息，海底撈上市估值區間為90億至120億美元，相當於2019年預計淨利潤的22-28倍市盈率。

海底撈的上市或許會讓呷哺呷哺這個曾經的“連鎖火鍋第一股”很可能徹底“失寵”於市場。而呷哺呷哺股價自8月以來，股價持續下跌。距今年7月的股價高點，呷哺呷哺的股價已經下跌了超40%。

作者：張明遠

編輯：賀秋霞

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