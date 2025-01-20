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納智捷獲e-go採購50台n7 LR 打造首批純電機場接送車隊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 17:10

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e-go預計於2025年共採購50輛純電休旅n⁷ LR。(圖：納智捷提供)

裕隆 (2201-TW) 納智捷今 (20) 日攜手 e-go 台灣租車旅遊集團與萬事達卡舉行 n7 LR 交車典禮，e-go 預計於 2025 年共採購 50 輛純電休旅 n7 LR ，並打造成首批純電機場接送服務車隊。

納智捷總經理王國繼表示，LUXGEN 提供的不僅僅是一輛車，而是一整個智慧移動服務生態系，包含車聯網手機遠端遙控、OTA 雲端更新讓車越開越新、隨插即充整合市面上超過 80% 的快充服務商等。


e-go 總經理徐浩源也指出，電動車不僅可節省油費、保養費，更能減少碳排放量，e-go 身為台灣運輸產業的先行者，以身作則落實 ESG，與國內外企業一起響應全球企業淨零行動。

這次 e-go 選擇 LUXGEN n7 LR 作為首批純電接送車隊的核心車款，讓納智捷以「台灣品牌、台灣純電車款」對更多國內民眾、國外旅客提供服務，並藉此進一步提升國產車輛的國際能見度。

LUXGEN n7 LR 導入後，行動服務範圍涵蓋桃園、松山、高雄和台中四大國際機場，深入全台 349 個鄉鎮市區，平均每日可提供 550 趟次服務規模。

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裕隆納智捷機場接送電動車e-go

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