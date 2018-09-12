【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，蘋果（AAPL.US）股價上升 2.5% 帶動科技股走強，加上油價上漲推高能源股。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,971 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,888 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,972 點。加拿大或願意對與美國 NAFTA 協議中就奶製品市場作出讓步；蘋果將於香港時間凌晨舉行發佈會；美聯儲將公布經濟褐皮書。

油價週二上升，因美國能源協會預期 2019 年美國原油產量增幅低於此前預期，紐約 10 月期油大升 2.5% 至每桶 69.25 美元。API 公布上週美國原油庫存大減 860 萬桶，降幅遠較預期為多。OPEC 將於今天發布 8 月原油市場月報；EIA 也將公布上週美國原油庫存變動。金價上升，紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,202.2 美元。

香港和內地股市週二下跌。發改委介入調查建材價格暴漲，加上有消息指內地政府正考慮允許北方省份自行決定重工業企業的冬季減產要求，拖累基礎金屬股及水泥股走低，中國東方集團（581.HK）及馬鞍山鋼鐵（323.HK）分別下挫 13.4% 及 13.6%，海螺水泥（914.HK） 下跌 3.9%；博彩行業遭券商看淡普遍受壓，銀河娛樂（27.HK）下跌 5.7%；部分油氣股逆市上升。個股方面，中國聖牧（1432.HK）公布不再於本年度的有關認證屆滿後就部分牧場申請有機認證，公司股價大跌 10.0%。恒生指數下跌 0.7% 至 26,423 點，國企指數下跌 1.0% 至 10,333 點，香港股市成交金額減少 9.0% 至 845 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 2,665 點，滬深兩市成交金額減少 9.5% 至人民幣 2,210 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的美團點評（3690.HK）及港亞控股（1723.HK）公開孖展認購仍不足額。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 71.6 萬股，相當於現有股本 0.055%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.215%。

◇ 偉業控股（1570.HK）宣布美藝控股於以預期最低平均每股 3.30 港元（較最後收盤價折讓 14.3%）配售 2,386 萬股（相當於現有股本 12.2%）。完成後，公眾人士將持有已發行股本約 25.0%，恢復上市規則之 25% 最低公眾持股量。公司股份將於今天復牌。

◇ 安踏體育（2020.HK）宣布與方源資本以每股 40.0 歐元收購 Amer Sports（AMEAS.FH）全部股份，後者主要從事戶外及冬季運動服裝及配件之銷售，其 2017 年收入及股東應佔溢利分別為 26.9 億歐元及 1.4 億歐元。該公司昨天股價急漲 18.8% 至 34.2 歐元，但仍較要約價低 14.5%，現市值為 39.8 億歐元。

◇ 海底撈（6862.HK）是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類。按 2017 年收入計算，公司在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一，於中國和全球的市場份額分別為 0.3% 及 0.2%，擁有及營運的餐廳數量達 362 家。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 57.6、78.1 及 106 億元，股東應佔溢利分別為人民幣 2.7、7.4 及 10.3 億元。2018 年上半年公司收入及股東應佔溢利分別同比增長 54.4% 及 52.2% 至人民幣 73.4 及 6.5 億元，同店銷售按年增長 6.4%（2016 及 2017 年分別同比增長 14.1% 及 14.0%）。公司計劃 2018 年開設 180-220 家新餐廳，預計開設新餐廳的速度將會持續影響中期及年度收入及溢利率。公司今天起至 9 月 17 日招股，預計 9 月 26 日上市，招股價介乎 14.8-17.8 港元，淨集資額約 66.5 億港元（招股價中位數），市值介乎 784-943 億港元，相當於 24.6-30.6 倍 2019 年預期市盈率（呷哺呷哺（520.HK）現約為 14.6 倍）。基石投資者高瓴、Greenwoods、Morgan Stanley 等將認購 39.0%-46.8% 全球發售股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)