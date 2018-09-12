分析師：現在進場新興市場為時過早 僅看好這兩大類股有投資價值

相較全球，近來亞洲股市交易價格創兩年新低，卻依舊未能引起投資人興趣。原因就在於，亞洲多數開發中國家股市的估值，依舊高於 MSCI 新興市場指數。

多數亞洲新興市場仍高於全球 (圖自彭博)

彭博社數據顯示，摩根士丹利資本國際亞洲指數（MSCI EM Asia Index）今年跌幅已超過 11％，估值為 11 倍，低於五年平均水準。雖然市場上開始有策略師表示，投資機會開始浮現，但這些人也同時警告，由於中美貿易情勢緊張和市場疲軟，現在就進場投資很可能為時過早。

大和資本市場香港有限公司（Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd.）首席策略師 Paul Kitney 指出，如今亞洲新興市場估值已低於 10 年平均水準，但目前仍遠高於全球金融危機時估值，預計接下來還有機會更便宜。

目前亞洲新興市場估值仍不夠便宜 (圖自彭博)

從近期交易情況來看，上述說法並非空穴來風：中國上証指數不僅完全回吐今年漲勢，更在今年 8 月創下 2016 年 1 月來新低。菲律賓股市也是一路走跌，日股跌幅也來到 12%。

外界預期，市場風險很可能在美國中期選舉前創下高峰，但關稅戰情勢很可能變得更糟糕。根據大和報告指出，除了日本之外，亞股很可能面臨高達 15％的跌幅。

法國興業銀行香港亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 表示，當前市場依舊有機會，但僅限於某些特定領域。他認為，先前投資人對壞消息反應過度誇大，對於中國的銀行和消費相關行業具備投資價值。

中信證券則認為，對長線投資人來說，目前可以從四個主線佈局，第一，製造業勞動力向服務業轉移（人力資源服務、工業自動化）；第二，企業服務（IT 服務、訊息服務、連接 C2B 的平台型企業）；第三、人口高齡化（醫療服務、保險）；第四，居民的生活服務（教育 / 外賣 / 房產 / 後汽車市場 / 文娛）。

對於需要擇時的相對收益投資人，現階段建議配置絕對估值水準有安全邊際的金融類股（保險 + 銀行）；重點關注景氣仍在上升且擁有相對獨立週期特性的油氣產業鏈；估值調整後低估值、高股息率的權值類股。

至於像印尼等國來說，Benzimra 認為現在想進場買股還算「為時過早」，直指新興市場疲軟風險依舊存在，必須小心應對。