新興市場並非跌無可跌？高盛點名這三個貨幣恐怕更糟

高盛的 GSDEER 模型顯示，即使新興市場貨幣已經歷金融風暴以來的最大跌幅，考量部分國家經濟外部和內部失衡的因素，點名哥倫比亞披索、印度盧比和印尼盾被相對高估，後市恐怕仍將進一步下跌。

新興市場貨幣在今年拋售潮中備受打擊，周二新興市場貨幣指數跌到 1578.3，來到 17 個月來的新低，至少一個指標顯示估值看來偏低，但和 2016 年初受到全球油價暴跌衝擊相比，新興市場貨幣相對而言仍然不是那麼便宜。

新興市場貨幣指數跌到 17 個月來的新低。(來源：Investing 網站)

由於世界兩大經濟體的貿易緊張局勢加劇，以及美國經濟數據強勁提高了聯準會升息的可能，九月新興市場貨幣的貶幅擴大。

據野村控股先前的達摩克利斯 (Damocles) 預警模型顯示，斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其和烏克蘭等七個新興經濟體現在正面臨匯率危機的風險。

高盛分析師表示，匯率下跌使得使得巴西里爾、墨西哥披索、南非蘭特和俄羅斯盧布在貿易加權基礎上看起來便宜；同時，土耳其里拉的貶值幅度也超過了該國經濟失衡的水平。

高盛強調，並非所有新興市場貨幣估值都偏低，據其 GSDEER 模型顯示， 哥倫比亞披索、印度盧比和印尼盾的價值仍被相對高估，意味著恐怕後續仍將下跌，以反映其公允價值。

高盛對 GSDEER 模型的貨幣進行加權衡量，將生產率和貿易條件差異考慮在內，透過此一權衡，大多數新興市場的高收益率被低估了。