【異動股】數字中國概念股表現活躍 德生科技(002908-CN)漲近7%

今早，數字中國概念股表現活躍，截止發稿，德生科技(002908-CN)漲6.94%報28.2元，數字認證(300579-CN)漲3.49%報26.69元，超圖軟件(300036-CN)漲2.18%報22.98元，天源迪科(300047-CN)、數字政通(300075-CN)、美亞柏科(300188-CN)等個股均有不同程度拉升。

消息面上，由中國通信工業協會數字城市運營商聯盟、北京牡丹電子集團有限責任公司主辦的2018數字中國數字城市運營商高峰會議暨數字城市課題組論壇在北京舉辦。會議以“生態共建、夥伴共享——數字中國數字城市運營商成長共赢”為主題，旨在發揮數字城市運營商的聯動作用，建立數字城市建設運營過程中的軟硬件產品集成和長期服務體係，實現數字城市運營商與企業、金融機構，運營方與產品供應商、服務供應商的交流對接，助力智慧城市和數字經濟的可持續發展。此外，各聯盟成員企業通報了數字城市建設在各省份的項目進展，展示了數字城市運營商課題組在不同領域的產品、案例等最新成果，併共同分享項目經驗，與聯盟專家組共同探討項目落地和推進等問題。各支持單位表示將儘可能對課題組成員提供一係列資源支持。

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