〈鉅亨觀點〉想抄底新興市場？請先參考這二大指標！

近期新興市場在出現一輪暴跌之後，最近幾個交易日之內，新興市場似乎出現了回穩，其中較明顯的趨勢即是阿根廷披索、南非蘭德、巴西里拉、印度盧比等領跌貨幣，並未再度出現破底。

然而新興市場「適合」進入抄底了嗎？

以下為投資人提供 2 項觀察新興市場能否抄底的「重要指標」：

1. 貿易加權美元指數 (Trade Weighted US dollar Index)：

眾所皆知地，匯率市場就像是個翹翹板，一國貨幣升值、另一個相對貨幣則會出現貶值，是故當美元升值之時，其餘新興市場貨幣必然走貶，而新興市場貨幣的走貶也意味著外資正在大舉撤資；反之美元的貶值，即可望幫助新興市場貨幣回穩。

而一般市場上常聽到的「美元指數」，皆指的是 ICE 美元指數，該指數是衡量美元兌 6 種主要貨幣，即歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎，而貨幣的佔比取決於該國與美國的貿易額；而 ICE 美元指數中又以歐元佔比 57.6% 最大，其次是日圓的 13.6%，再來是英鎊的 11.9%、加幣 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%。

投資人可以從權重上清晰可見，事實上 ICE 美元指數並未納入新興市場貨幣，參考貨幣並非十分全面，而若使用 ICE 美元指數觀察新興市場貨幣，部分程度上也容易造成失真。

ICE 美元指數權重 圖片來源：ICE

投資人或值得參考貿易美元加權指數，貿易加權美元指數是由美國聯準會 (Fed) 所編撰，採納了 26 種貨幣作為參考，是故涵蓋範圍遠比 ICE 美元指數更廣，也屏除了 ICE 美元指數權重中，並未納入新興市場貨幣之問題，針對衡量新興市場貨幣後市，更具參考價值。

貿易美元加權指數權重中，雖然歐元佔比一樣最大為 18.8%，但比起 ICE 美元指數歐元佔比 57.6% 來說，權重已大幅降低，並且貿易美元加權指數還有納入人民幣、墨西哥幣、韓圜、台幣、馬幣、巴西幣等重要新興市場貨幣。

如下圖所示，貿易美元加權指數近期也是出現顯著走強，新興市場貨幣相應走貶也是可以理解，故若未來貿易美元加權指數漲勢趨緩，才可以認定新興市場資金流出的壓力，在短線上出現緩解。

貿易美元加權指數 圖片來源：Fred

2. 新興市場公司債與美債利差：

美國公債殖利率一向被市場視為是無風險利率，也是資產定價模型 CAPM 中，衡量風險溢價的常見基準指標，而新興市場債市比起美債而言，是具有相當程度的風險市場，是故新興市場債市勢必與美債維持著一定的利差貼水。

如下圖所示，近期新興市場公司債與美債利差顯著出現擴大，意味著新興市場債市正廣泛遭到市場拋售，導致兩債利差走高，目前新興市場公司債與美債利差已激升至 2.84%，若要找出一個新興市場「止穩」的定義，那麼新興市場債與美債利差勢必不能再度走高。

新興市場公司債與美債選擇權調整利差 圖片來源：Fred

美國聯準會 (Fed) 自 2008 年啟動低利率政策以來，引導全球進入了超低利率的宏觀環境，也使得新興市場債市與美債利差在過去十年之間，可謂是一路收斂。

但目前 Fed 升息循環已走了一半路程，同時 Fed 亦在持續執行縮表政策，總體經濟的利率上行壓力，也正持續在債券市場發酵。

一些市場分析師或認為目前新興市場與美債利差已擴大至合理水準，但隨著美國景氣持續緊俏，Fed 在可預見的未來，升息腳步恐怕在短期之內並不會暫停，一些經常帳赤字體質較差的新興市場，估將仍承受著「被動去槓桿」之壓力。