TMT企業下半年IPO仍內穩外熱 香港市場吸引力大--普華永道

國際知名會計和咨詢公司普華永道周二預計，隨著國內新股審核進度進一步放緩，TMT(科技、媒體和通訊)企業在國內A股市場的首次公開發行(IPO)數量將相對穩定，而海外IPO熱度將會持續，香港市場受惠於政策修訂等，對中資TMT企業的吸引力更大。

普華永道中國科技、媒體及通訊行業合夥人林曉帆預計，近期中美貿易戰不斷升級，將會對中資TMT企業在選擇上市地及上市融資的估值時產生一些不明朗的因素。

“6、7月份，不少企業已在港遞交招股申請，若市場正常運行，應該下半年都會上市。所以我感覺下半年，無論是在數量上還是融資規模都將較上半年有所提高。”他說。

小米(1810.HK)和中國鐵塔(0788.HK)7月和8月先後上市，按發售股數計，融資額分別達371億港元和543億港元；近日正在招股的美團點評的融資額有望高至346億港元。

目前已向港交所申請，等待IPO的中資TMT企業還有不少，例如同程藝龍、寶寶樹、亞信科技、土巴兔、中手遊等。

普華永道周二發布中國TMT企業上半年IPO數據，海內外共有26起IPO，環比下降47%；融資金額578億元人民幣，環比上漲15%。其中，工業互聯(601138-CN)(融資額約271億元)，愛奇藝(IQ.O)(融資額折合約142億元)，以及嗶哩嗶哩(BILI.O)(融資額折合約30億元)為上半年最大的中國TMT企業IPO，這三起貢獻了上半年總融資金額的77%。

他指出，上半年國內IPO速度呈現出放緩跡象，而香港市場由於各項新規的出台及相對寬松的上市條件吸引了一批TMT企業赴港上市。

香港4月啟動新興及創新產業上市制度，允許“同股不同權”(不同投票權架構)公司申請主板上市；接受未盈利的生物科技公司上市。

至於近期不斷升級的中美貿易戰對上市地選擇的影響，他認為，肯定會有影響，貿易戰對每家企業、每個個人的方方面面都會產生影響。相信每家企業都在評估過程中，目前很難有定論。待形勢明朗後，國內企業應會做相應調整。

路透上海9月11日

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