雲市場的下一步：上傳你的大腦

為了讓人工智慧接近人類掌握的知識技能，科學家需要創建出人類如何思考的模型，相當於模擬的人類大腦——而這，正是麻煩的開始。

美國 Axios 報導稱，科學家們設想了這樣一個未來：人們自願地將虛擬大腦上傳到一些平台上，以供後者對大腦開展實驗。不過，當他們這麼做的時候，這只不過是從真正的人類大腦弄出來的一小部分。

大腦上傳，或者全腦仿真（whole-brain emulation），是模擬智力的一種形式。即使並沒有對大腦進行 100% 的精準複製，科學家也都在努力嘗試設計出一套能夠試着模仿人類如何做出決定的計算機系統。

全腦仿真技術是從根本上突破自身侷限：位於人類經驗核心的複雜資訊處理過程，沒有理由繼續只能以生物學的方式得以實現。將意識功能從腦轉移到其他類型的材料中，或者說其他基質上。人工智慧系統由此成為一個智能的載體。

多數科技的最終目標是商業化，全腦仿真技術是被用於更好地提供個性化商業產品和服務。當一個人在大腦中想到他所希望的具體物品時，公司會通過理解你所上傳的虛擬大腦對你進行精準的廣告投放。

儘管這件事聽起來非常具有科幻色彩，但人工智慧先驅、谷歌工程部門經理 Ray Kurzweil 認為，未來幾十年內，這樣一個目標是有可能實現的。

諸如 Facebook 等社交網路公司賴以為生的重要技術之一就是基本行為建模。他們用這種技術來提升廣告業務的效果。不過，社交網路公司通過用戶瀏覽習慣創建出的一套文檔資料實際上與全腦仿真技術相去甚遠。

相比於從人們的喜好和分享行為中得出的推斷，直接從人類大腦中讀取的數據更多地與人有關。

巨大爭議

正如絕大多數科技一樣，全腦仿真技術在尚未實現之時已經引發了爭議。有人認為，它具有令人難以置信的侵入性。

AI Now 執行總經理、紐約大學研究科學家 Meredith Whittaker 上周四在舊金山舉行的人工智慧會議上表達了自己的擔憂：

我們會冒着少數私營企業通過擁有我們的生活、充分了解我們的感受，並隨時隨地感受到我們的想法來從我們身上賺取利潤的風險。他們比我們自己更了解我們。