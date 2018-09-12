全球主要電視品牌庫存偏高影響下半年需求 Q4面板供需趨寬鬆

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料顯示，今年 7 月底，全球外資品牌庫存水位在 11.9 周 (正常水準為 8 周)，較年初增長 2.5 周，中國品牌庫存水位在 7.9 周，較年初增長 1.4 周，高庫存水位恐抑制第 3 季採購需求；預估第 4 季電視面板供需走向寬鬆，9 月除個別尺寸價格繼續上漲外，大部分尺寸價格將止漲，第 4 季面板價格恐有下滑風險。

據群智諮詢供需模型測算，第 3 季全球液晶電視面板供需比為 4.5%，顯示為偏緊，預計第 4 季供需將走向寬鬆，由於第 3 季階段性供應緊張，帶動面板價格上漲，面板價格從 7 月開始反彈，8 月上漲。

群智諮詢指出，今年上半年，LCD TV 用面板產能面積年增 9.4%， 加上整機廠商控制庫存，面板需求萎靡，面板廠積極促銷推動採購需求成長，也使得品牌庫存走高。

群智諮詢表示，品牌積極採購低價面板，生產成本大幅下降，帶動整機價格減少，受惠世界盃拉動備貨需求，以東南亞地區為主的新興國家上半年經濟繁榮，推升上半年全球平板電視出貨量年增 8.1%，出貨規模達 1 億 722 萬台。

下半年全球經濟形勢呈現結構性波動，新興國家經濟增長風險擴大，且各廠上半年提前促銷，群智諮詢認為，多重因素恐影響到全球下半年出貨，預計第 3 季海外市場備貨旺季微幅增加 3.4%，第 4 季整機出貨將有可能下滑。

下半年高庫存及低出貨量，恐影響品牌第 3 季採購需求，中國品牌從 8 月開始減少採購需求，以三星電子為主的海外品牌 9 月開始減少採購量，總體品牌的實際採購量較計畫減少。群智諮詢預測，第 3 季備貨旺季全球主要品牌採購量預計年減 0.8%，季增 6%，9 月品牌都減少採購需求，預計 9 月全球主要品牌採購量年減 7%。