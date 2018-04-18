美闢新戰場 擬再啟動301調查 劍指中國雲計算

《華爾街日報》報導，消息人士透露，美國貿易代表辦公室 (USTR) 考慮進行新的「301」調查，以反制中國在雲計算與其他高科技服務領域的所謂「不公平限制」，開闢對中國貿易攻勢新戰場。

報導指出，中國要求亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等美國雲計算公司與中國公司成立合資公司，並向中方授權技術許可。美國貿易代表辦公室認為，中國限制對美國公司發放在中國獨立運營執照，導致美國公司不能在中國直接銷售其雲計算服務或與顧客簽約。

《星島日報》援引該報導，美國財政部正在研擬對中國投資案設定限制條款。例如，美國可能禁止阿里巴巴 (BABA-US) 在美國提供雲計算服務，或在中國解除限制之前禁止阿里巴巴擴大美國營運規模。雲計算公司提供的服務包括儲存、軟體和分析，被認為是科技行業中最有前途的領域之一。

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消息人士透露，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 正在起草新的貿易申訴文件，可能根據 1974 年貿易法的「301 條款」，主張中國在這些高科技服務領域不公平限制美國貿易。

美國貿易代表處如果提出申訴，將是在近期對總額 1500 億美元中國進口產品加徵關稅基礎上，另闢一個貿易新戰場。

美國 4 月 3 日公布依據「301 調查」結果，擬對總值 500 億美元、約 1300 種中國商品加徵 25% 的關稅。中方採取對等反擊措施，宣布對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 106 項商品加徵 25% 的關稅。

中國國家主席習近平上周在海南博鰲宣布多項擴大開放措施，雖然令緊張氣氛有所緩和，但美方似乎窮追不捨。傳美國最快本周宣布對額外 1000 億美元的中國商品加徵關稅，並公布商品清單。

報導指出，大陸正放慢對高通公司 (QCOM-US) 和貝恩資本 (Bain Capital LLC) 各自尋求達成的巨額併購交易的審批，被視為是大陸對美國加徵關稅的進一步報復。