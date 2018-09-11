4年內南韓政府擬創造2.4萬個軟體就業機會

韓國政府於週二 (11 日) 表示，計劃在 2022 年於軟體產業新增約 24,000 個就業機會，該產業是推動韓國第四次工業革命的關鍵部分。

大韓民國未來創造科學部 (MSIT) 公布了計劃藍圖，將在五年內全方位提升軟體產業工作的質量和數量，涵蓋人工智慧 (AI)、雲端計算等各個領域。該部門強調，新一波革命正在徹底改變經濟格局，並且明顯對軟體產業的工作性質造成影響。

由於韓國面臨著嚴重缺乏軟體開發人員的問題，政府目標是在改進各種監管條文並發展充分的培訓計劃。有數據顯示，2016 年韓國軟體產業的技術人員短缺率為 4%，高於所有產業的短缺率 2.4%。

人才短缺被歸咎於教育系統無法適應當前市場需求，因此，根據計劃，MSIT 將與 35 所大學合作，重點發展軟體課程。世界上一些最著名的大學，如史丹佛大學和麻省理工學院，都已經在研究所提供人工智慧相關課程。

此外，韓國官員表示，政府也將建立人工智慧研究院，最終目標培養約 4,000 名高技術工程師和科學家。為了給該產業的軟體工程師提供更好的工作環境，政府預期建立「監理沙盒」的機制，在風險可控的環境下，為新創業者提供實現場所，讓產業得以盡情發展，並能夠測試各類型新創服務與商機。

另一方面，也將為具有成長潛力的 150 家中小型人工智慧和虛擬實境 (VR) 公司提供各種指導服務。

MSIT 預測，韓國將在 2018 年至 2022 年期間在人工智慧、虛擬實境、擴增實境、雲端計算和大數據領域中將缺少 32,000 個相關工作人才。