低利率下美國要如何應對衰退？前IMF經濟學家：可考慮直接買股票

與過去幾次美國的升息循環相比，目前美國升息下的利率水平，事實上仍是較低，而在利率較低的水評下，聯準會 (Fed) 又該如何對抗可能的經濟衰退呢？

前 IMF 經濟學家建議，聯準會可以考慮購買股票，而不是僅僅購買債券，以便在面臨重大危機時仍能刺激經濟成長。

波士頓聯準會貨幣政策會議於上週末期間召開，與會官員及學者探討如何對抗嚴重經濟衰退。參與人士普遍認為，有鑑於當前的低利率環境，聯準會需要考慮更多應對經濟衰退的方法。

美國聯邦基金利率目前約為 2.875%，考慮到二戰以後，面對典型經濟衰退，聯準會一般將利率下調 5-6 個百分點以扭轉經濟局面，而當前利率顯然沒有足夠下調的空間。

前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard 主張，購買股票、購買商品，或是央行融資聯邦赤字等政策，應該列入聯準會的思考策略中，如此才能有足夠的工具應對通膨。

Blanchard 表示，央行購買資產的規模不能太受限，否則難以應對危機。當前，美國聯準會能夠購買的資產，僅限於美國國債及抵押相關資產。但他相信，如果也能購買一些溢價資產，像是股票，能夠發揮更佳的效果。

主席會議的波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 認為，這類「異常貨幣政策」恐怕很難在聯準會得到足夠的支持。

美國聯準會在經濟成長強勁，而勞動力市場緊張之下，仍一直謹慎提高利率。許多經濟學家認為，當經濟增長最終停滯時，全球各地央行將不得不將借貸成本降低至接近零。但在原本利率就低之下，央行將面臨難題。

Rosengren 承認，聯準會對低利率負有部分責任，「我們應該考慮潛在成本是什麼」。

Rosengren 表示，央行手上握有工具，問題是能否切中要害，並適當部署。他表示，如果經濟衰退嚴重到利率降至零，他會是恢復購買資產等寬鬆政策的強烈支持者。