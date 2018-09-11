若貿易戰持續升級 小摩：中國恐有550萬人因此失業

根據《彭博社》報導，摩根大通 (JP Morgan) 預估，若美中貿易戰進一步升級，恐衝擊中國就業市場，導致 550 萬人失業。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

美國總統川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅；上述 3 波加稅措施總額，已超過 2017 年中國輸美商品規模 (約 5050 億美元)。

摩根大通中國首席經濟學家朱海濱領導的團隊指出，假設美國對 2000 億美元中國輸美商品加稅，且中國透過人民幣貶值、對美國輸陸商品加稅等措施，予以反擊，將對中國就業市場，造成負面影響。

摩根大通估計，上述情形，恐使中國就業市場，失去 70 萬個工作機會，失業人數上看 300 萬。

摩根大通報告稱，若美國對所有中國輸美商品加稅，中國也祭出報復性關稅措施，中國失業人數，恐進一步增至 550 萬人。

報告強調，雖然整體影響，仍在可控範圍內，但失業率攀升，將成貿易戰火下的一大問題。

報告認為，人民幣貶值，有助降低關稅造成的衝擊，假設 2019 年，人民幣較 2018 年貶值 12%，可減輕貿易戰對國內生產毛額帶來的負面影響，並使失業人數，減至 90 萬左右；但在此同時，也會造成超過 3000 億美元的資本外流。