宏達電、Oculus攜手做大VR市場大餅 拚目標消費者倍增

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日宣布，Viveport 支援與 Oculus Rift 兼容的應用內容，消費者可從 Viveport 下載和購買數百款適用 Rift 設備的遊戲和應用內容，兩強攜手做大 VR 市場規模，力拚 Viveport 應用內容的目標消費者倍增。

宏達電指出，Viveport 內容訂閱服務即日起對 Oculus Rift 用戶開放，消費者可從 Viveport 下載和購買數百款適用 Rift 設備的遊戲和應用內容；此外，Oculus Rift 用戶現在也可成為 Viveport 內容訂閱服務會員，每個月都可以從 VR 精選集中挑選 5 個喜歡的內容下載。

宏達電表示，Viveport 提供超過 1400 款 VR 內容，其中 500 款可透過內容訂閱服務下載使用，目前已有 200 多款應用內容通過 Oculus Rift 的兼容性測試，讓 Rift 用戶可開始享受 Viveport 和 Viveport 內容訂閱服務，對開發人員來說，將有效的使 Viveport 應用內容的目標消費者倍增。

Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，通過 Viveport 內容訂閱服務，Oculus Rift 用戶可以免去在 VR 中討論最多的試用新的內容和成本的兩個問題，用戶透過每個月從 Viveport 內容訂閱服務挑選 5 個內容，不僅可發掘精彩的 VR 內容，同時也省下數百美元。

Rikard Steiber 強調，已踏出支援 Oculus Rift 用戶的第一步，將持續為 Viveport 陣容添加更多內容。

宏達電同時宣布，VIVE Studios 的 Ready Player One: OASIS beta《一級玩家：綠洲測試版》9 月推出升級版，提供 Vive 和 Oculus Rift 用戶重大更新；市場認為，在電影一級玩家票房亮眼帶動 VR 話題的激勵，可望帶動下載率增加。

宏達電除力拚做大 VR 市場外，近年來持續架構 Vive 生態系，同時也跨足遊戲之外的領域，包括藝術、醫療、教育、汽車、電影等，今年在硬體部分也有升級，陸續上市 Vive 升級版的 Vive Pro，還有鎖定一體機市場的 Vive Focus，Vive 無線模組也正式開放預購，預計全球自 9 月 24 日起陸續開賣。