〈鉅亨看世界〉AI結合5G時代

我們正處於時代轉型的尖端，並由兩個重大的科技趨勢所驅動：AI 和 5G。這兩大技術共同創造了一些從未存在過的東西，最好的例子就是自動駕駛車輛的興起，儘管近期自駕車出現了一些打擊，但市場預期，全自動自駕車仍將會是 AI 和 5G 科技的縮影。

當你進入一輛自駕車時，沒有司機也不需要方向盤，車輛自己就會為你駕駛，你可以完全放鬆。為了實現這一點，汽車必須不斷利用數千個傳感器、數十個攝影鏡頭和眾多設備收集數百萬個數據。

這些數據被用在高度複雜的運算，來成完導航並指示汽車安全駕駛，這便是智慧汽車的自動駕駛 AI 系統。

AI 智慧汽車 (圖: Megatrends by HP)

如果採用傳統的 AI 方法應用於自動駕駛，從車輛收集的數據將被運送到雲端進行處理，作出指令再發送回車輛。但是，面對緊急狀況，通常需要在幾秒鐘內做出決策，這樣的方法根本行不通。傳感器到接受動作指令的時間必須極短。

智慧型的汽車所採用的 AI 系統將會是分散式架構，傳感設備將不僅具有收集數據的能力，還能在關鍵的時間迅速決策。

由於摩爾定律、設備進步、物聯網設備等發展，現在將有足夠能力和功率來運行 AI 運算。而雲端仍然會是 AI 系統的關鍵部分。AI 運算的開發、培訓和微調仍將在雲端中進行。只是學習能力將轉移到邊緣設備以進行快速決策。這種架構有助於擴展並支持未來數兆的 AI 設備。

如果分散式架構是 AI 的完美解決方案，我們會需要 5G 來連接數據傳播。不過，為什麼是 5G 呢？

首先，這個連結管道必須非常有效率，以擴展至數兆的設備。

其次，雲端與分散式系統的通訊是多維度的。某些應用程式，像是 AR / VR 的應用程式，需要極高的速度來提供上千兆位數據連接。其他應用來看，無人機監控也需要大量的網路寬頻。5G 能帶來前所未有的容量，延遲只在毫秒以內，比 4G 速度快上 10 倍。

最重要的是，現今的科技要支持所有的應用程序需要各別提供單獨的網絡。但是，憑藉 5G 擁有的統一接口和網絡訊號切割功能，可以在同一網絡中更有效地利用基地台容量，並支持所有應用程式功能。請記住，未來將要面對的是數十億甚至數兆個只有 5G 能夠支持的物聯網 (IoT) 設備。

5G 支援龐大應用程式 (圖: Seeking Alpha)

總體而言，我們這個時代的兩大科技趨勢，即 5G 和 AI，正在聯手創造出以前無法實現的應用程序和體驗。為了充分結合兩者優勢，AI 相關科技勢必往邊緣運算和分配式架構的方向前進。