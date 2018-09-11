港股午盤跌0.02% 銀娛領跌藍籌 匯付天下逆市漲逾12%

恒生指數今 (11) 日低開 0.01%，之後走勢震盪，截止午間收盤，恒生指數跌 0.02%，報 26606.92 點。國企指數跌 0.33%，報 10399.55 點；紅籌指數跌 0.49%，報 4194.83 點。大盤成交量港幣 453.72 億元。

濠賭股下跌，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 5.1%，報 48.4 元，領跌藍籌；金沙中國 (1298-HK) 跌 3.13%，報 32.55 元；美高梅中國 (2282-HK) 跌 6.96%，報 12.04 元。

呷哺呷哺 (0520-HK) 昨 (10) 日被納入深港通，但因「老鼠門」事件重傷形象，今日續跌 8.83%，報 9.81 元。

福壽園 (1448-HK) 漲 4.3%，報 5.34 元。福壽園在港交所公告，不預期殯葬管理條例草案將對公司業務運營造成重大不利變動，不知悉股價及成交量變動的原因；殯葬管理條例草案旨在加強行業的管理。

福壽園週一 (10 日) 在香港收盤大跌逾 23%，創紀錄最大跌幅。

匯付天下 (1806-HK) 漲 12.36%，報 3.91 元。匯付天下公告，公司已獲納入深港通下的港股通股票名單，於 2018 年 9 月 10 日生效，與公司獲選為恒生指數有限公司若干指數的成分股生效期同步。

董事會認為，公司獲納入深港通下的港股通股票名單，是資本市場對公司肯定，預期將擴大公司股東基礎及增加股份流動性，從而實現公司投資價值及提高公司在資本市場知名度。

分析指出，多檔藍籌股跌破 52 周新低，恒指陷入技術性熊市，投資人在操作上小心為妙。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 1.55 億元，港股通 (滬) 淨流入 2.38 億元；深股通淨流入 5.59 億元，港股通 (深) 淨流入 1.42 億元。

滬股通中資金流入最多的是恒瑞醫藥，淨流入 4494 萬元，其次為鵬博士、北方導航、恒生電子、華海藥業。資金流出最多的是萬華化學，淨流出 2.15 億元。

深股通中資金流入最多的是浪潮資訊，淨流入 5544 萬元，其次為五糧液、格力電器、中興通訊、東旭藍天。資金流出最多的是東方財富，淨流出 1.56 億元。