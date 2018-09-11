港股通名單出爐 28進16出 不同權、合訂證券暫被拒

因恒生綜合大、中、小型股指數實施成份股定期調整，港股通股票名單相應發生調整在 9 月 10 日生效。港股通 (滬＋深) 共有 28 檔納入、16 檔移出，同股不同權、合訂證券等暫與港股通無緣。

被納入的個股當中，包括近期 IPO 的新股碧桂園服務 (6098-HK)、獵聘 (6100-HK)、維信金科 (2003-HK)、平安好醫生 (1833-HK) 等公司。

此外，永達汽車 (3669-HK) 曾被香港證監會提示股權集中度較高而無法進入港股通，公司做出多種釋放流動性措施後在 2017 年 6 月 23 日公告宣佈已解決自身股權高度集中的狀況，截至 2018 年 6 月 23 日已滿足香港證監會對於公司的一年考察期，因此進入了本輪港股通。

目前港股通 (深) 共有 474 檔標的，當中包括了港股通 (滬) 的 318 檔標的。

2015 年至今，港股通已經歷了 6 次調整，本輪是第 7 次，港股通選秀驚喜已不如從前。統計 8 月 11 日恒指公佈調整名單以來，28 檔被納入港股通的標的中，僅有 3 檔漲幅為正，25 檔納入標的存在跌幅，其中彩生活 (1778-HK) 和呷哺呷哺 (0520-HK) 等跌幅分別高達 45% 和 29%。

雖然這與港股大盤整體下跌有關，但在投資者熟悉港股通納入與移出的調整規則後，預計被納入的公司普遍得到提前關注與佈局，導致公司估值和股價在納入之前經歷了較大漲幅，而遭移出的股票一旦移出，則是利多出盡。

例如本輪納入港股通的澳優 (1717-HK) 和江南布衣 (3306-HK)，從去年 7 月至最高漲幅達 249% 和 198%，8 月 11 日以來股價跌幅達到 20% 和 22%，從最高點回撤了 25% 和 38%。

整體來講，隨著港股通選秀的不斷淘汰換新，較優質個股已被挖掘進入港股通，新上市公司可望為港股通注入新血。

值得注意的是，今年 5 月恒指公司宣佈在港股的第一上市外國公司、合訂證券、同股不同權公司的股票都將進入恒生綜合指數選股範疇，並於今年第三季開始執行。

雖然小米 (1810-HK)、普拉達 (1913-HK) 等 11 檔同股不同權公司、外國公司、合訂證券納入了恒生綜合指數，但暫時無緣本輪港股通。