呷哺呷哺跌逾1成 老鼠肆虐 納港股通也救不了它

連鎖火鍋第一股呷哺呷哺 (0520-HK) 昨 (10) 日甫進入深港通，就因上週五被曝「老鼠門」放量大跌，今 (11) 日跌勢未止，截至發稿，跌 10.037%，報港幣 9.68 元。

圖：新浪財經

食安是所有餐飲行業面臨的潛在黑天鵝，在爆出「老鼠門」之前，呷哺呷哺就曾曝出「一池水涮五百餐具，洗完後仍帶油花」問題，因而此次「老鼠門」事件對呷哺呷哺來說，是一次不小的品牌信任危機。

針對火鍋湯底吃出老鼠，呷哺呷哺回應已全面檢視各環節和所有監控視頻，初步排除因菜品出餐操作不規範或餐廳環境污染造成老鼠進入的可能。目前市場監管局已介入，尚在調查中。且根據現場檢查和歷史消毒殺菌資料，2017 年 4 月 15 日至 2018 年 9 月 8 日，店內無老鼠活動跡象。

不管此次是惡意訛詐，還是因為食品安全管理疏忽導致火鍋湯底裡出現老鼠，據受害人爆料，出現問題後第一時間與火鍋店溝通，店家表示願意賠償人民幣 5000 元，更有店員表示，如果擔心肚子裡孩子的話，可拿出人民幣 2 萬元將孩子打掉，其店員的處理態度難免引起消費者反感，以為砸錢就能了事。

反觀即將在港股上市的火鍋連鎖店海底撈 (6862-HK) 也曾遭遇食安危機，2017 年，海底撈被爆廚房老鼠四竄，清理衛生用具簸箕、掃帚和餐具同池混洗、用顧客使用的餐具掏下水道等。

海底撈快速地向消費者「真誠道歉」，首先表明責任由董事會全程承擔，接著公開表明在此次危機整改措施中，具體負責人的職位、姓名、電話，讓危機整改變得透明化。海底撈在食安問題處理的態度上，與呷哺呷哺截然不同。

據《2018 中國餐飲業年度報告》相關資料顯示，2017 年全國餐飲收入人民幣 3.9644 兆元，年增 10.7%，其中最受歡迎的是火鍋。火鍋如此受到消費者歡迎，業者更應主動做好為食安把關的工作，以免信譽毀於一旦。

截至今年上半年，呷哺呷哺滿足 2.0 版本的店面已達 300 多家，未來 2-3 年，仍將以每年 70-80 家的速度進行升級。