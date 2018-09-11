雷曼兄弟十週年回憶 巴菲特：Fed作了英雄般的工作

週一 (10 日) 股神巴菲特 (Warren Buffett) 接受媒體專訪表示，其實從 2008 年金融海嘯的經驗上，他真實的學習到一件事情，那就是「市場內的我們，都只是骨牌」；同時巴菲特也稱讚前聯準會 (Fed ) 主席柏南奇 (Ben Bernanke)，前美國總統小布希 (George Bush) 作了英雄般的工作。

本週是雷曼兄弟倒閉屆滿十週年，而十年前雷曼兄弟的倒閉，主要就是源自美國的次級房貸出現了巨大瑕疵，當時許多劣質美國房貸戶信用不良，但仍能申請到不動產貸款，而美國投資銀行卻再將這些有問題且評級低落的劣質房貸，與優質房貸相互綑綁，將不動產抵押貸款進行證券化之後，再拿去市場銷售。 而這些美國劣質房貸戶即在前聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 任內大幅升息的衝擊之下，無法負擔房貸壓力進而出現違約，導致整個金融市場出現了系統性危機。

巴菲特對此回憶表示：「在那一場危機之中，事實上身處市場任何一隅的我們，都只是一張骨牌。」

巴菲特說道，對美國經濟這台「大機器」來說，任何一個零件損壞，其實都會造成巨大影響，2008 年的金融海嘯讓許多美國民眾措手不及，但令巴菲特感到安慰的是，那時候波克夏海瑟威公司對高盛 (GS-US) 和通用電氣 (GE-US)，做出了關鍵性投資。

而談到當時的 Fed 救市，巴菲特盛讚，時任 Fed 聯準會主席的柏南奇、紐約 Fed 分行總裁蓋特納 (Timothy Geithner)、美財政部長鮑爾森 (Hank Paulson)、小布希總統等人，可以說是英雄一般的人物。

巴菲特說道：「他們的表現就像英雄一樣。」

在 2008 年的危機中，Fed 決議拯救當時美國第五大投資銀行貝爾斯登 (Bear Stearns)，以 300 億美元作為信貸支持，鼓勵摩根大通收購貝爾斯登；並且迅速協調美國財政部，接管俗稱兩房的「房地美」與「房利美」，根據接管條款，美財政部接管後即迅速像兩房注資，並收購相關的優先股股權。

但值得注意的是，Fed 拒絕出手挽救美國第四大投資銀行雷曼兄弟 (Lehman Brothers)，而雷曼兄弟的破產，最後也對全球金融市場形成一次令世人難忘了金融海嘯。

註：有關 Fed 在金融海嘯期間內，背後各項的決策考量，投資人可參考柏南奇在卸任 Fed 主席之後的回憶錄：行動的勇氣 (The Courage to Act)。

而十年後的今日，美國經濟可謂是欣欣向榮，失業率創下歷史新低的 3.9%，同時 GDP 增速更是來到亮眼的 4%，Fed 也再度重回升息循環並執行 QT 縮表，從金融海嘯至今為止，以這樣的成績單來看，當年 Fed 確實作了「如英雄般的工作」。

但目前有諸多市場經濟學家質疑，在 Fed 漸進式升息的路徑下，事實上目前美國的基準利率與過去幾次升息循環相比，仍然是處於較低水平，而若美國經濟出現了較大衰退，那麼 Fed 恐怕並沒有太多的降息空間，可以為市場提供支撐。